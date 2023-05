I pronostici di lunedì 22 maggio: in campo Serie A, Premier League, Saudi Pro League e altri campionati minori in giro per il mondo.

La terzultima giornata di Serie A si conclude con due posticipi al lunedì che vedranno in campo le due squadre impegnate giovedì scorso nelle semifinali di Europa League. Gli umori sono diametralmente opposti per Roma e Juventus: i giallorossi sulle ali dell’entusiasmo per la finale conquistata proveranno a battere la Salernitana per restare in scia al Milan nella classifica di Serie A.

I bianconeri di Allegri delusi per l’eliminazione col Siviglia proveranno a blindare il secondo posto battendo l’Empoli. Si gioca anche in Premier League dove il Newcastle è sempre più vicino a una storica qualificazione in Champions League: dovrà battere il Leicester che però è in lotta per evitare una clamorosa retrocessione dopo il titolo conquistato nel 2016.

Pronostici altre partite

Si gioca anche la terzultima giornata della Saudi Pro League in cui l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è ancora in lotta per la vittoria del titolo. Le sfide decisive per la parte alta della classifica sono però in programma domani, tra le partite di oggi occhio ai gol in Al Taawon-Al Taee e Damac-Abbha.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Newcastle segna tra due e quattro gol in Newcastle-Leicester, Premier League, ore 21:00

Vincenti

• Roma (in Roma-Salernitana, Serie A, ore 18:30)

• Juventus (in Empoli-Juventus, Serie A, ore 20:45)

• Newcastle (in Newcastle-Leicester, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Taawon-Al Taee, Saudi Pro League, ore 20:30

• Foggia-Audace Cerignola, Serie C, ore 20:30

• Newcastle-Leicester, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Damac-Abbha, Serie A, ore 20:45

• Pescara-Virtus Verona, Serie C, ore 20:30

Il “clamoroso”

Entrambe le squadre segnano nel secondo tempo (in Entella-Gubbio, Serie C, ore 20:30)