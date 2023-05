Milan-Sampdoria 5-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Sampdoria, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match di sabato 20 maggio 2023 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Milan battuto dall’Inter in Champions League cerca punti per entrare nelle prime quattro posizioni in Serie A, e sul suo cammino trova la già retrocessa Sampdoria. Nonostante la sfida sulla carta semplice, Pioli è preoccupato.

I rossoneri stanno vivendo un periodo di scarsa forma e lucidità. Pioli dovrà infatti rinunciare a Divock Origi, Ante Rebic e Aster Vranckx. Tutti e tre sono out per infortunio. L’ex Liverpool si ferma affaticamento all’adduttore. Rebic ha subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Il centrocampista belga è ai box per un’infiammazione al pube. Giorni fa, Pioli ha perso anche Bennacer, che starà fermo almeno sei mesi.

I Doria proveranno a onorare la maglia nonostante la grave crisi della squadra, a livello morale, societario e sportivo. Paradossalmente Stankovic non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Se non concludere in modo dignitoso.

Momenti clou della sfida

Il Milan cerca il goal già nei primi minuti, ma i blucerchiati difendono bene. Al 9′ c’è un contatto fra Theo e Leris: il Milan vorrebbe il rigore ma l’arbitro lascia correre. Un minuto dopo Leao firma l’1-0: Brahim Diaz salta un paio di uomini e serve il portoghese che batte Ravaglia. Quagliarella trova il pari al 20′, dopo una bella discesa di Zanoli dalla destra. Due minuti dopo Giroud porta di nuovo in vantaggio i rossoneri con una torsione su schema da angolo. Quattro minuti più tardi Gunter commette fallo su Leao in area: è rigore. Tira Giroud e spiazza il portiere doriano: 3-1.

Nel secondo tempo parte meglio la Samp. Al 50′ Leris sfiora il 3-2 su bel lancio di Quagliarella dalla sinistra, ma manda fuori da buona posizione. Al 63′ Diaz firma il 4-1 su assist di Tonali. Cinque minuti dopo Giroud cala la cinquina: tre goal per lui.

Tabellino e pagelle di Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (81′, Kjaer), Theo Hernández (81′, Ballo-Tourè); Tonali (81′, Pobega), Krunic; Messias (57′, Saelemaekers), Díaz (70′, De Ketelaere), Leao; Giroud. All: Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck (69′, Amione), Augello; Djuricic (81′, Paoletti), Winks, Rincón (81′, Ilkhan), Léris; Gabbiadini (69′, Lammars), Quagliarella (69′, Oikomonou). All: Stankovic

ARBITRO: Fourneau di Roma

MARCATORI: 10′, Leao (M); 20′, Quagliarella (S); 22′, Giroud (M); 28′, Giroud (M); 63′, Diaz (M); 68′, Giroud (M)

NOTE: Ammoniti: 27′, Gunter (S); 30′, Zanoli (S); 75′, Theo (M); Recupero: 0′, primo tempo; 1′, secondo tempo.

Il migliore in campo è Diaz, mai così ispirato con la maglia rossonera (7,5). Ottima la partita di Giroud, che trascina il Milan fuori da un periodo davvero duro con una prestazione da grande attaccante, e sfiora più volte di dilagare oltre la tripletta (7,5). Bella anche la partita di Leao, che mette in costante crisi la retroguardia doriana (7). Menzione d’onore per Quagliarella, che segna il suo primo goal in Serie A della stagione e centottantaduesimo in carriera nella massima serie (7). Peggiore in campo Gunter, assai dannoso per la Samp (5). Mel Milan gioca male Theo (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

Si parte subito con le proteste dei giocatori del Milan per un contatto tra Theo e Leris: il tocco sembra esserci, ma l’arbitro non dà il penalty. Il rigore su Leao è netto.

Ecco gli highlights della gara: