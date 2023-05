Camila Giorgi rispolvera il pizzo: il vedo-non-vedo scatena i fan

Camila Giorgi è una fan del pizzo: ormai è assodato. Il suo ultimo look, con quell’effetto vedo-non-vedo, ha fatto scatenare i fan.

La tennista ha dimostrato in più occasioni di essere un’amante del pizzo, sia fuori che dentro il campo, sfoggiando look e completini sportivi da togliere il fiato. D’altronde Camila Giorgi ha una vera e propria passione per la moda. Recentemente, su Instagram, ha deciso di dare il colpo di grazia ai fan con un vedo-non-vedo clamoroso.

La giocatrice sa sempre come stupire i tifosi. Come molte altre colleghe, Camila Giorgi rientra nella lista delle tenniste che, oltre ad essere celebri per i loro successi, si sono affermate come delle icone di fascino sui social. Considerata una delle migliori giocatrici italiane di sempre, è nota per i trionfi raggiunti nel corso della carriera, che l’hanno portata alla sua attuale posizione numero 37 del ranking mondiale.

La 31enne, però, si è guadagnata una grandissima popolarità tra i tifosi anche per il suo charme. La sua bellezza non è certamente passata inosservata e lei stessa, su Instagram, condivide sempre foto da capogiro con i followers. All’atleta piace sfoderare look iconici non solo nel suo tempo libero, ma anche quando si trova sul campo.

Camila Giorgi, sensualità ed eleganza: impossibile resisterle

Che il mondo della moda l’abbia catturata, è ormai un dato di fatto. La sua collaborazione con il marchio Giomila – specializzato nella realizzazione di capi sportivi disegnati da sua madre, la stilista Claudia Fullone – ce lo dimostra. Il pizzo è sicuramente un must have nel suo guardaroba: sono diverse le occasioni in cui ha lasciato i tifosi a bocca aperta, come quella volta in cui è scesa sul campo dello US Open con un completino mozzafiato.

Nelle scorse ore, l’affascinante giocatrice è tornata ad attirare l’attenzione degli utenti, con uno scatto in bianco e nero che ha scatenato le loro fantasie. Nella foto Camila è girata di spalle e, quindi, non è possibile vedere il suo bellissimo viso. Tuttavia, l’outfit che indossa ha conquistato totalmente la scena.

Si tratta di un elegante vestito nero che presenta una parte posteriore in pizzo, lasciando intravedere la schiena della tennista. L’abito corto mette in risalto le sue bellissime gambe e il look è completato dai capelli raccolti in uno chignon, a rendere il tutto ancora più chic. La campionessa ha saputo unire sensualità e classe, con un risultato che i fan hanno molto apprezzato: è stato promosso a pieni voti.