Barcellona-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Real Sociedad è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Giornata di festa per il Barcellona, che dopo aver conquistato la Liga nello scorso fine settimana, adesso si prepara al bagno di folla del Camp Nou per festeggiare insieme ai propri tifosi il trionfo. Un trionfo annunciato da tempo che da una settimana a questa parte è aritmetico.

E la gioia sarà tanta, anche per via di quanto successo sul campo contro i rivali cittadini: sì, i tifosi dell’Espanyol non ci tenevano proprio a vedere la festa blaugrana e hanno messo in atto un invasione di campo che ha costretto gli uomini di Xavi a lasciare velocemente il terreno di gioco. Scene non bellissime, a dire il vero, che presto hanno fatto il giro del Mondo. Adesso però il pensiero è quello di preparare al meglio la festa di sabato sera.

C’è anche una partita da giocare. Che, inoltre, per la Real Sociedad che in queste ultime giornate cercherà di difendere in tutti i modi il quarto posto, è anche bella importante. Sì, la classifica alle spalle è un poco corta e allora vincere darebbe quasi la certezza di essere tra le prime quattro alla fine di questa stagione. Non sarà semplice perché nonostante tutto il Barcellona non ha nessuna intenzione di perdere. La festa è una cosa, il campo poi è un’altra cosa, e siamo certi che Lewandowski e compagni non si tireranno indietro e cercheranno in tutti i modi di conquistare altri tre punti.

Come vedere Barcellona-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Barcellona-Real Sociedad è una gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Ci sta una vittoria del Barcellona, nonostante la squadra di Xavi abbia già vinto la Liga. Ma davanti al proprio pubblico prima della festa ci si vorrà divertire, e l’unico modo per farlo è quello di vincere la partita. Quindi, tre punti ai catalani, in un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Sociedad

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Oyarzabal; D Silva; Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1