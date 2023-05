Tottenham-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Brentford è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, pronostici.

In questo derby londinese il Tottenham di Ryan Mason è pronto a giocarsi le sue ultime possibilità di centrare la qualificazione all’Europa League.

Traguardo che renderebbe sicuramente meno negativa una stagione iniziata con aspettative alte ma che alla fine sono state quasi completamente disattese. Gli Spurs, rimasti a lungo in corsa per il quarto posto, sono calati in maniera drastica nella seconda parte del torneo. La scossa non è arrivata neppure dopo l’addio di Antonio Conte, che ha lasciato il club lo scorso marzo. Oggi sulla panchina del club del Nord di Londra siede lo stesso traghettatore che due stagioni fa fu arruolato dalla proprietà per guidare la squadra fino a fine campionato, dopo il fallimento della gestione Mourinho. Si fanno diversi nomi su chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Tottenham nella stagione 2023-24 e tutti gli indizi sembrano portare all’olandese Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord.

Spurs, missione sesto posto

Kane e compagni, dicevamo, corrono ancora il rischio di restare fuori da tutto. Sono settimi ma possono ancora raggiungere il sesto posto, attualmente occupato dal Brighton.

I Seagulls in settimana hanno perso il recupero con il Newcastle ma rispetto agli Spurs hanno ancora una partita in meno. La classifica dice Brighton 58 e Tottenham 57. Ma appaiato ai londinese c’è anche l’Aston Villa di Unai Emery, che proprio una settimana fa si è aggiudicato lo scontro diretto (2-1). Si è trattato della terza sconfitta di fila per il Tottenham in trasferta, quest’anno un vero tallone d’Achille per gli uomini di Mason. La gara di Birmingham ha inoltre confermato le fragilità difensive degli Spurs, che solamente in un’occasione hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime 11 partite. Davanti al proprio pubblico il discorso cambia e far valere il fattore casalingo sarà importante contro un Brentford che da quando è tornato in massima serie non ha mai espugnato il Tottenham Hotspurs Stadium. Le Bees, reduci da tre vittorie negli ultimi quattro turni, non sono ancora completamente fuori dalla corsa all’Europa. Con una vittoria, infatti, e una contestuale sconfitta dell’Aston Villa, resterebbero clamorosamente ancora in gioco.

Come vedere Tottenham-Brentford in diretta tv e in streaming

Tottenham-Brentford è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Brentford in settimana è stato raggiunto dalla notizia della pesantissima squalifica (otto mesi) inflitta al suo cannoniere Toney, ma difficilmente inciderà sul morale degli uomini di Frank. Secondo noi le Bees se la giocheranno eccome, mettendo più volte in difficoltà gli Spurs, apparsi in grande affanno in fase di non possesso. E non è escluso che riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brentford

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Pedro Porro, Hojbjerg, Skipp, Davies; Kulusevski, Son; Kane.

BRENTFORD (3-5-2): Raya; Zanka, Mee, Pinnock; Hickey, Onyeka, Jensen, Janelt, Henry; Mbeumo, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2