Tennis, supersexy per il Roland Garros: con quel look ha già vinto

Tennis, il Roland Garros si fa sempre più vicino e la meravigliosa protagonista di questo articolo ha già sfoggiato il look più sexy che potremo vedere.

Sempre pronta a stuzzicare le fantasia degli utenti con i suoi scatti da togliere il respiro, la splendida atleta, ormai star del web, è già pronta per il prestigioso Roland Garros. Il look sfoggiato recentemente sui social è stato promosso a pieni voti dagli user, rimasti totalmente stregati dalle sue curve. Non c’è niente da fare per la concorrenza.

L’influencer del tennis numero uno al mondo è tornata a colpire: mentre l’Open di Francia si avvicina, ha deciso di deliziare i suoi seguaci sfoderando un outfit supersexy. Rachel Stuhlmann sa perfettamente come attirare l’attenzione dei tifosi e, questa volta, è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta.

Con un profilo Instagram che vanta oltre 300 mila followers, è una vera e propria star dei social. La sua fama è dovuta principalmente alle foto mozzafiato che condivide ogni giorno. La 31enne è dotata di un fisico statuario e le sue curve pericolose hanno fatto perdere la testa a tantissimi ammiratori: è una bellezza bruna, dal sorriso raggiante e uno sguardo capace di stregare chiunque.

In passato, la bella Rachel ha praticato tennis per diverso tempo, pur rimanendo ai livelli universitari. L’influencer ha preferito non tentare la carriera da professionista, rendendosi conto che non si trattava del mondo giusto per lei. Tuttavia, non si è data per vinta ed è riuscita a reinventarsi sfruttando la sua passione per la disciplina e raggiungendo la popolarità sui social.

Su Instagram appare spesso sul campo, mentre fornisce utili consigli per gli appassionati che la seguono o posta le sue riflessioni sullo sport. Il suo percorso è cominciato collaborando con alcuni brand e, in pochissimo, le sue foto hanno cominciato ad attirare sempre più likes e commenti.

Presto avrà inizio il rinomato torneo Roland Garros e, sui social, l’influencer non ha potuto fare a meno di condividere il suo entusiasmo con i fan. Per l’occasione, ha sfoderato un completino davvero sexy, caratterizzato da uno scollatissimo top ed una mini gonna con spacco color bordeaux.

Nella foto, i suoi lunghi capelli scuri sono sciolti e le cadono sulle spalle. Il suo generoso décolleté non è certamente passato inosservato: il look esalta alla perfezione il suo corpo d’incanto e gli utenti si sono sbizzarriti con i complimenti sotto al post. La 31enne riesce sempre a fare colpo su questi ultimi, che davanti alle sue curve fanno fatica a mantenere la calma.