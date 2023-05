I pronostici del weekend (20-21 maggio) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, in campo anche l’Eredivisie olandese.

Il Napoli ha già vinto aritmeticamente il campionato di Serie A e nello scorso turno è stato raggiunto dal Barcellona che ha festeggiato battendo l’Espanyol nel derby. Questa settimana potrebbe aggiungersi anche il Manchester City, che gioca in casa contro il Chelsea. Il titolo è ormai nelle mani di Guardiola che ha quattro punti di vantaggio sull’Arsenal a due giornate dal termine e con una partita ancora da recuperare.

Nella Ligue 1 francese il PSG chiuderà presto i conti: mancano tre giornate alla fine del campionato e ha sei punti di vantaggio sul Lens secondo. L’unico campionato ancora realmente in discussione è la Bundesliga: a due giornate dalla conclusione il Bayern Monaco ha un solo punto di vantaggio sul Borussia Dortmund ma in questo turno affronterà una squadra insidiosa come il Lipsia, che deve ancora mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League.

Le altre partite

Il Bayern Monaco parte comunque favorito in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol: stesso pronostico da gol per Girona-Villarreal di Liga, Hertha Berlino-Bochum di Bundesliga e Lille-Marsiglia di Ligue 1.

Tra le partite del weekend che promettono un alto numero di gol occhio a Liverpool-Aston Villa e Brighton-Southampton di Premier League, Ajax-Utrecht e PSV Eindhoven-Heerenveen di Eredivisie, Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Liverpool-Aston Villa, Premier League, sabato 16:00

• Ajax-Utrecht, Eredivisie, domenica 14:30

• PSV Eindhoven-Heerenveen, Eredivisie, domenica 14:30

• Brighton-Southampton, Premier League, domenica 15:00

• Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, domenica 19:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Torino o pareggio (in Torino-Fiorentina, Serie A, sabato 15:00)

• Getafe (in Getafe-Elche, Liga, sabato 18:30)

• Milan (in Milan-Sampdoria, Serie A, sabato 20:45)

• Manchester City (in Manchester City-Chelsea, Premier League, domenica 17:00)

• Borussia Dortmund (in Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, domenica 17:30)

Partite da almeno un gol per squadra

• Girona-Villarreal, Liga, sabato 14:00

• Hertha Berlino-Bochum, Bundesliga, sabato 15:30

• Napoli-Inter, Serie A, sabato 18:00

• Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30

• Lille-Marsiglia, Ligue 1, sabato 21:00