Girona-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Villarreal è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite. Un cammino così importante, insieme a quello meno importante delle altre, che ha portato il Girona ad essere in questo momento al settimo posto in classifica. Sì, avete capito bene, quello che potrebbe permettere alla squadra di Michel di staccare un pass clamoroso per le prossime coppe europee.

Che è evidente non era l’obiettivo all’inizio della stagione. Il Girona, così come altri club della Liga, pensa solamente a salvarsi. Ma il target è stato centrato da un poco di tempo e con la testa libera da ogni pensiero si è pensato di andare oltre. Anche se adesso il Villarreal non è l’avversario più semplice da affrontare. Non solo per quella che è la forza della squadra ospite, ma soprattutto perché il sottomarino giallo è in lotta per un posto europeo. E siccome la classifica della Liga è realmente corta, nemmeno gli ospiti si possono permettere dei passi falsi. Anzi, c’è di più: magari vincendo, e pensando a quello che potrebbe essere un risultato diverso dalla vittoria della Real Sociedad, c’è la possibilità aperta di arrivare in Champions. Quindi anche nella truppa ospite le motivazioni sono belle importanti.

E anche il Villarreal, nelle ultime uscite, ha piazzato lo stesso cammino del Girona: tre vittorie e un pareggio, che hanno il là ad una rimonta Champions che sembrava davvero impossibile. Insomma, è una partita aperta a qualsiasi risultato. Con una sola certezza, che vi andremo a spiegare nel pronostico.

Come vedere Girona-Villarreal in diretta tv e streaming

Girona-Villarreal è una gara valida per la trentacinquesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

La certezza è che entrambe dovrebbero trovare la via della rete. E poi magari questa sfida potrebbe pure finire in pareggio. Sì, in questo momento, è il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Girona-Villarreal

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Martinez, Bueno, Juanpe, Hernandez; Couto, Tsygankov, Lopez, Martin, Riquelme; Stuani.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Foyth, Mandi, Cuenca, Pedraza; Baena, Capoue, Lo Celso; Chukwueze, Pino, Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2