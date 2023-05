Athletic Bilbao-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Celta Vigo è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Athletic Bilbao vede da vicino il Girona, distante solamente un punto, e che occupa l’ultimo posto utile per una qualificazione europea per la prossima stagione. Inutile quindi stare qui a sottolineare quanto sia importante questo match per la truppa allenata da Valverde.

Il Celta Vigo, dal proprio canto, quando mancano ancora quattro giornate al termine della Liga, non è aritmeticamente salvo, ma ha così tante squadre nel mezzo che può considerarsi così. Insomma, un match che è bello indirizzato sin da subito e che non dovrebbe regalare chissà quali sorprese. I padroni di casa sono ampiamente favoriti e sentono di avere la possibilità di poter ripiazzarsi in una zona importante della graduatoria.

Di certo comunque c’è una cosa: che il cammino dei baschi ha vissuto troppi alti e bassi in questa stagione. E questo è sicuramente un peccato per una formazione che dimostra ogni anno di poter dare sempre quel qualcosa in più che poi non riesce in pieno. Magari questo è l’anno buono per provare a fare qualcosa di importante. Ma serve vincere intanto contro un Celta Vigo che se l’è vista davvero brutta nel corso di questa annata perché fino a poco tempo far era in piena lotta per non retrocedere. Adesso c’è sicuramente un poco di tranquillità.

Il pronostico

In ogni caso, in una gara che dovrebbe vedere una vittoria semplice dei padroni di casa, una rete per squadra dovrebbe esserci sicuramente. E di conseguenza anche tre reti complessive. Sì, alla fine dovrebbe andare proprio in questo modo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Celta Vigo

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; D Garcia, Vesga; N Williams, Sancet, Muniain; I Williams.

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Mallo, Aidoo, U Nunez, Galan; Perez, Beltran, Veiga, De la Torre; Paciencia, Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1