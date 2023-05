Palermo-Brescia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Brescia è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Novanta minuti roventi per Palermo e Brescia, entrambe ancora in lotta per obiettivi diversi. I siciliani sono ottavi, ultimo slot valido per partecipare ai playoff. Posizione da difendere con le unghie e con i denti, visto che dietro i rosaneri ci sono ben quattro squadre (Pisa, Reggina, Ascoli e Como) che potrebbero operare il sorpasso in extremis.

Gli uomini di Eugenio Corini non potranno concedere nulla al pericolante Brescia, che rischia di retrocedere direttamente in Serie C. Il Palermo, rispetto alla dirette concorrenti, ha il vantaggio di essere padrone del proprio destino: in caso di vittoria è certo di giocarsi le sue chance promozione nell’imminente postseason. Se invece dovesse arrivare a pari punti con un’altra squadra, bisognerà fare alcuni calcoli: Brunori e compagni avrebbero la peggio con Venezia e Reggina (scontri diretti a sfavore), ma anche con Pisa ed eventualmente Como (differenza reti). La spunterebbe invece contro l’Ascoli, grazie alla miglior differenza reti. Ma, dicevamo, è un match cruciale anche per le Rondinelle, chiamate ad evitare un’amara retrocessione. Il Brescia è quartultimo, con un punto in meno del Cosenza e tre da recuperare sul Cittadella. La salvezza diretta è pura utopia ma in caso di sconfitta in Sicilia e contemporanea vittoria del Perugia – gli umbri ospitano il Benevento già retrocesso – i lombardi finirebbero in C senza playout per via degli scontri diretti.

Palermo-Brescia: le ultime notizie sulle formazioni

L’assenza che spicca nelle file del Palermo è quella del difensore Marconi, squalificato. Al suo posto Corini farà giocare Bettella. In attacco è ballottaggio tra Tutino e Soleri.

Dall’altro lato Gastaldello risponderà con il 4-3-2-1, con Rodriguez e Adryan a supporto dell’unica punta Ayé. In difesa c’è Cistana, in mezzo invece spazio a Bisoli.

Come vedere Palermo-Brescia in diretta tv e in streaming

Palermo-Brescia è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Non è difficile immaginare il copione della partita, se teniamo conto che al Brescia serve almeno un punto per evitare la retrocessione diretta. Il Palermo farà di tutto per portare a casa una vittoria che gli consentirebbe di blindare i playoff. Si profila una gara parecchio tirata, caratterizzata da un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Palermo-Brescia

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Adryan; Ayé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1