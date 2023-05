Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Europa League in programma tra poco.

La Roma allenata da José Mourinho è a una partita di distanza dalle seconda finale europea consecutiva. Dopo quella vinta lo scorso anno a Tirana contro il Feyenoord in Conference League c’è ora la possibilità di volare a Budapest per sfidare una tra Siviglia e Juventus per la finale di Europa League. Una missione non semplice nonostante la vittoria per 1-0 nella partita di andata.

Xabi Alonso non può contare sugli infortunati Kossounou e Andrich, che saranno rimpiazzati da Demirbay e Bakker. In attacco Azmoun a sorpresa ha vinto la concorrenza di Hlozek e Adli. Nella Roma mancano all’appello Kumbulla, Karsdorp e Llorente mentre Dybala e Smalling, recuperati, partono dalla panchina.

Come vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv in chiaro e in streaming

Bayer Leverkusen-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su Rai 1. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky, su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky ed attraverso lo streaming gratuito di RaiPlay. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-Roma anche su DAZN. La nota piattaforma dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Bayer Leverkusen-Roma sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matić, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham.

Pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

La Roma farà una partita difensiva cercando di non permettere al Bayer Leverkusen di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti ed esterni. Per farlo potrebbe concedere i tiri dalla distanza ai centrocampisti e ai trequartisti, tra questi occhio a Demirbay, Palacios e Wirtz.

I giallorossi proveranno a colpire in contropiede con Pellegrini principale indiziato a tirare in porta e soprattutto sui calci piazzati portando avanti come al solito la contraerea a disposizione dello Special One. Occhio in particolare a Ibanez, ultimamente molto pericoloso di testa.

Le diffide non valgono, l’unico modo per saltare la finale è un’espulsione nel corso della semifinale. Ecco perché entrambe potrebbero eccedere nei falli sopratutto nella ripresa. Tra i più fallosi ci sono Tapsoba, Tah e Frimpong nel Bayer Leverkusen, Mancini, Ibanez e Cristante nella Roma.