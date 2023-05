Cittadella-Como, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cittadella-Como è una partita della trentottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Permanenza in Serie B a un passo per il Cittadella di Edoardo Gorini. Basterà non perdere contro un Como già salvo davanti al proprio pubblico per avere la sicurezza di giocare in cadetteria anche nella prossima stagione. I veneti hanno 42 punti, due in più del Cosenza quintultimo ma per disputare i playout dovrebbe succedere un cataclisma.

La formazione granata sarebbe costretta ad affrontare gli spareggi solo in un caso: se i Lupi dovessero battere il ben più quotato Cagliari, ancora in corsa per il quarto posto e se contemporaneamente il Como facesse un improbabile colpaccio al “Tombolato”. Se Cosenza e Cittadella arrivassero a pari punti invece, gli uomini di Gorini avrebbero la meglio grazie alla differenza reti, che li vede nettamente in vantaggio. Insomma, Vita e compagni sono padroni del proprio destino e solamente in seguito ad una serie di inverosimili incastri mancherebbero la salvezza diretta. Il Como ha scacciato gli incubi sabato scorso battendo 3-1 la Ternana e interrompendo un digiuno di vittorie che durava da marzo. I lariani sulla carta possono ancora raggiungere l’ottavo posto che vale i playoff ma quasi certamente non gli basterà neanche un successo, visto che davanti a loro ci sono ben tre squadre.

Cittadella-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Le ammonizioni nell’ultimo match contro il Sudtirol hanno fatto scattare la squalifica per il portiere Kastrati e per il difensore Perticone, entrambi assenti contro il Como. La porta del Cittadella sarà difensa da Maniero, mentre in difesa toccherà a Del Fabro.

Dall’altro lato, il tecnico lariano Longo dovrebbe confermare il 3-5-2 visto con la Ternana, con Cerri e Cutrone coppia d’attacco. Presente anche Fabregas a centrocampo.

Come vedere Cittadella-Como in diretta tv e in streaming

Cittadella-Como è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Tombolato” di Cittadella. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Cittadella, a differenza del Como, non ha ancora la matematica certezza della salvezza diretta e contro i lariani dovrebbe conquistare il punto decisivo. Gli ospiti, tuttavia, vanno in gol da ben 8 partite di fila e con ogni probabilità ci riusciranno anche in Veneto.

Le probabili formazioni di Cittadella-Como

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Del Fabro, Giraudo, Pavan; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Magrassi, Ambrosini.

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Parigini, Fabregas, Bellemo, Iovine, Ioannou; Cerri, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1