Calcioscommesse, nuovo scandalo: squalifica di otto mesi

Calcioscommesse, il nuovo scandalo colpisce la Premier League: otto mesi di squalifica per il giocatore che non potrà tornare in campo prima del prossimo gennaio

La FA ha usato il pugno duro. E non è una novità da quelle parti soprattutto quando di mezzo ci sono le scommesse. Uno scandalo che questa volta ha colpito la Premier League, con un giocatore importante, Ivan Toney del Brentford, che è stato squalificato per otto mesi. Una decisione ufficiale.

Non potrà giocare fino al prossimo mese di gennaio. E non potrà nemmeno essere convocato in Nazionale. Niente di niente. Pugno durissimo, quindi, e il club inglese ha comunicato che aspetta di leggere le motivazioni di questa sentenza per poi capire il da farsi. Un giocatore importante Toney, che in questa stagione che ormai volge al termine ha segnato 20 gol in Premier League.

Calcioscommesse, Toney fuori per 8 mesi

Lui in passato le sue colpe le ha anche ammesse: avrebbe infranto, dopo un’indagine della FA, per ben 262 volte le regole. Ha effettuato delle scommesse su partite di calcio dal febbraio del 2017 al gennaio del 2021 quando lui giocava in Terza Divisione.

Sperava che in questo modo, svelando quello che ha fatto, avrebbe potuto avere una pena diversa, minore di quella che poi effettivamente è stata comminata dalla lega inglese. Invece no, il pugno è durissimo e inoltre non si potrà nemmeno allenare con il club per il momento. Sì, la possibilità di tornare a sudare con i compagni l’avrà solamente nel momento in cui mancheranno quattro mesi alla fine della squalifica. Nel giro della Nazionale, come detto, perché nella classifica dei cannonieri della Premier League è dietro Haaland e Kane, Toney avrà parecchio tempo per pensare a quello che ha fatto negli anni scorsi. Una sanzione che qualcuno definisce esemplare mentre altri, sui social, la vedono come un poco esagerata perché si parla comunque di scommesse di quando giocava nelle serie minori. “Il Brentford FC prende atto della decisione di una commissione indipendente che ha squalificato per otto mesi da tutte le attività calcistiche e correlate Ivan Toney con effetto immediato. Ivan è stato accusato di violazione della regola FA E8 e ha avuto un’udienza all’inizio di questa settimana. Il Brentford FC è attualmente in attesa della pubblicazione delle motivazioni scritte dalla Commissione indipendente. Le esamineremo prima di considerare i nostri prossimi passi”. Questo infine il comunicato del club inglese.