Bologna-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Roma è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una settimana vissuta sulle montagne russe dai tifosi della Roma. Passati in pochi giorni dalla delusione per la sconfitta casalinga (0-2) con l’Inter in campionato, un colpo durissimo per le ambizioni di quarto posto dei giallorossi, all’euforia per la vittoria sul Bayer Leverkusen nella semifinale d’andata di Europa League, che avvicina la squadra di José Mourinho alla finalissima di Budapest: giovedì prossimo basterà non perdere in Germania.

Guardando la classifica si ha la sensazione che ormai i capitolini possano dare priorità alla coppa, il percorso probabilmente meno tortuoso per poter tornare a giocare la Champions League l’anno prossimo. La Roma infatti fa fatica a gestire il doppio impegno, specie con una rosa falcidiata dagli infortuni e con diversi giocatori a mezzo servizio, tra cui Paulo Dybala. Prima della sfida della BayArena, che può valere una stagione, Mourinho e i suoi dovranno affrontare la trasferta di Bologna. I giallorossi si presentano al “Dall’Ara” da settimi in classifica: con una vittoria, tuttavia, potrebbero staccare l’Atalanta, ieri sconfitta in casa della Salernitana, e raggiungere il Milan al quinto posto. I rossoneri, distratti dall’Euroderby di ritorno in Champions League, nell’anticipo sono naufragati a La Spezia. In caso di successo inoltre la Roma si porterebbe a -4 dai cugini della Lazio, fermati dal Lecce.

Bologna, i tre punti mancano da più di un mese

Il Bologna invece ha già raggiunto il proprio obiettivo e adesso vuole provare a chiudere a sinistra della classifica, puntando quell’ottavo posto che sarebbe un ottimo traguardo.

Con Thiago Motta in panchina i felsinei hanno fatto il salto di qualità dimostrando di non accontentarsi della semplice salvezza. Si sono tolti diverse soddisfazioni, anche se la vittoria adesso manca da ben cinque partite, in cui i rossoblù hanno alternato un pareggio ad una sconfitta: davanti al proprio pubblico però hanno fermato sia la Juve che il Milan. Lunedì scorso non sono andati al di là di un pari nel derby con il Sassuolo (1-1) trovando al tempo stesso la via del gol per l’ottava partita consecutiva. Il Bologna di punti ne ha 46 ed è nel gruppone con Fiorentina, Udinese, Monza e Torino.

Bologna-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Motta potrebbe modificare qualcosa rispetto alla gara con il Sassuolo, a cominciare dal modulo . Non è escluso un ritorno al 4-3-3, con Moro e Dominguez mezz’ali e Schouten in regia. Intanto ha recuperato Arnautovic: il centravanti austriaco scalpita per una maglia da titolare ma è serrato il ballottaggio con Barrow. Esterni alti Ferguson e Orsolini, favorito su Aebischer. Out Soumaoro, Soriano, Sanson e Kyriakopoulos.

Dall’altro lato, Mourinho continuerà a fare di necessità virtù, continuando con le rotazioni ove possibile. Sono indisponibili El Shaarawy, Llorente, Karsdorp, Kumbulla e Smalling: l’emergenza è tutt’altro che terminata. Il tecnico portoghese potrebbe riservare qualche minuto a Dybala e dare spazio a Camara e Solbakken a centrocampo e in attacco.

Come vedere Bologna-Roma in diretta tv e in streaming

Bologna-Roma in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La prestazione della Roma, costretta a scendere in campo con tante seconde linee, sarà inevitabilmente condizionata dalla semifinale di Leverkusen. I giallorossi sono rimasti imbattuti in 11 delle 13 trasferte di campionato con il Bologna ma, alla luce delle fatiche di coppa, è improbabile che tornino con i tre punti dal capoluogo emiliano. Per giunta su un campo in cui gli uomini di Motta non perdono da febbraio. Non è da escludere, dunque, un risultato positivo degli emiliani in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1