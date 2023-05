Tennis, un gioco di veli e la magia è compiuta: quella maglia è bollente

Tennis, l’effetto vedo-non-vedo catalizza l’attenzione dei follower: l’immaginazione non serve e la fantasia galoppa.

Si è iniziato a parlare di lei quando aveva 11 anni appena. Adesso è una splendida 19enne, una giovane donna che non ha perso la caratteristica che faceva di lei una bambina speciale: un sorriso raggiante, di quelli che se ti c’imbatti la giornata prende subito una piega diversa.

Era piccolissima, dunque, quando il suo nome balzò per la prima volta agli onori della cronaca sportiva. Fu chiaro subito, giusto il tempo di imparare le basi del tennis, che avesse un gran bel talento. Che, unito alla sua cocciutaggine e alla determinazione che l’hanno caratterizzata sin da quando era in fasce, avrebbe potuto fare la differenza. Le stesse qualità che avevano già fatto di sua sorella maggiore una stella. Solo che Eleonora, la grande di casa, aveva scelto la strada della danza, quella strada che l’ha portata ad essere una delle étoile più famose al mondo. La “piccola” Anastasia ha invece preferito il mondo del tennis, al quale si è approcciata con la stessa tenacia che ha permesso a sua sorella di raggiungere certi traguardi.

Nel caso di Anastasia, la passione per la racchetta e per le palline gialle è stata ereditaria. Giocava a tennis, seppur non ad alti livelli, il papà Giuseppe. Cosa che la spinse, quando aveva 4 anni circa, a provare. Da quel momento in poi, il suo interesse è cresciuto in maniera esponenziale. Prima ci sono stati i tornei giovanili, poi le PIA Cup e, infine, è iniziata l’esperienza nell’ITF. E chissà che tra non molto non la si possa vedere in campo insieme alle big del circuito maggiore.

Tennis, vedo-non-vedo per la bella Anastasia

Sulle doti caratteriali di Anastasia Abbagnato abbiamo già speso un bel po’ di parole. Quello di cui non abbiamo ancora parlato, invece, è la sua bellezza. Quella bellezza che non esiteremmo a definire sconvolgente ed innegabile.

La sorella di Eleonora ha un viso bellissimo ed anche, lasciatecelo dire, un corpo da paura. Con tutto l’allenamento che fa, d’altra parte, non potrebbe essere altrimenti. E lei, perfettamente consapevole del suo fascino, sa bene come valorizzarsi. Lo dimostra l’ultimo scatto che ha affidato ai social, nel quale sfoggia una maglia che è tutta un programma.

Un capo in rete, con degli inserti rosso fiammante, che copre solo le stretto indispensabile. Il resto lo fa l’immaginazione, che dinanzi ad una foto del genere non può che iniziare a galoppare.