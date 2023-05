Paola Egonu, ci vuole un fisico bestiale: miniabito da impazzire

Paola Egonu sa sempre come attirare le attenzioni dei followers: il miniabito che ha sfoggiato recentemente ha fatto impazzire il web.

In questi ultimi mesi la giocatrice di pallavolo ha fatto molto chiacchierare. Dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, alle affermazioni sul razzismo in Italia, fino al suo ritorno nel Bel Paese previsto per i prossimi mesi. Recentemente la 24enne è tornata a far parlare di sé: sui social ha sfoggiato un miniabito da togliere il respiro.

Classe 1998, Paola Egonu è sicuramente una delle atlete italiane più seguite e discusse. Ha mosso i primi passi nella pallavolo da giovanissima e nel 2013 è entrata a far parte della sua prima squadra, all’interno del team federale del Club Italia, in Serie B. Quattro anni più tardi è passata all’AGIL di Novara, con cui ha iniziato a portare i casa i primi risultati importanti.

Ma è con l’Imoco di Conegliano che ha dato il meglio di sé. Ha militato nella squadra di Serie A per ben tre anni, aggiudicandosi la vittoria di tre Supercoppe italiane e tre Coppe Italia – giusto per citarne alcune – oltre ad essere stata nominata MVP per due edizioni consecutive (quella del 2020-2021 e quella del 2021-2022).

Paola Egonu, il suo look ha infiammato il web: impossibile resisterle

Egonu negli anni si è guadagnata una grande popolarità tra i tifosi e non solo: la pallavolista ha un notevole seguito sui social, che lei stessa usa ogni giorno per interagire con i suoi fan. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di avere un’altra passione oltre lo sport, ossia quella per la moda. È stata la protagonista di fantastici servizi fotografici in diverse occasioni, apparendo anche sulle copertine di alcuni dei magazine più rinomati.

Inoltre, molto spesso si diverte a posare per scatti e selfie che non manca mai di condividere con i fan, per la loro gioia. La pallavolista ha un fascino da lasciare a bocca aperta e l’ultima foto apparsa sul suo profilo da oltre 450 mila followers ne è la prova. Egonu ha deciso di sfoggiare un look che, sul web, ha attirato migliaia di apprezzamenti da parte degli utenti.

Come potete vedere dal selfie scattato allo specchio dell’atlete, si tratta di un miniabito nero, corto ed attillato, che mette perfettamente in risalto il suo fisico statuario. I suoi capelli sono legati in una coda alta, mettendo in risalto il suo bel viso. Egonu ha saputo unire eleganza e sensualità, con un outfit che ha scatenato le reazioni degli users da ogni parte del mondo: tra chi non vede l’ora che torni in Italia e chi sentirà la sua mancanza una volta partita dalla tua Turchia, la pallavolista ha stregato tutti.