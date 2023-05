Venezia-Perugia e Frosinone-Genoa, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Venezia-Perugia e Frosinone-Genoa sono partite della trentasettesima giornata di Serie B e si giocano sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per il Venezia le possibilità di un approdo nei playoff ci sono ancora. Anche se adesso la Reggina è davanti. Di un solo punto, ovviamente, e soprattutto la squadra di Inzaghi gioca sul campo del Bari. Un impegno assai difficile. E allora l’occasione per i lagunari e da prendere subito, da acchiappare al volo. Contro un Perugia che sembra spacciato.

Sì, la truppa guidata da Castori, che sembrava essersi ripresa, è invece di nuovo sprofondata in piena zona retrocessione. E sarà difficile riprendersi quando mancano solamente due giornate alla fine del campionato. La retrocessione è a un passo. Dietro l’angolo. E allora appare assai normale che il Venezia possa prendersi tre punti. Per alimentare i sogni di gloria.

E qui la festa? Sì, è qui la festa. Al Benito Stirpe di Frosinone dove il calendario mette a confronto le due squadre che hanno staccato il pass diretto per la Serie A: il Frosinone di Grosso ospita il Genoa di Gilardino, due ex campioni del Mondo e veri artefici del campionato straordinario che sia i laziali, sia i liguri, hanno fatto. Sarà una festa esagerata, con la partita che sarà solamente da contorno. Sarà il match, inoltre, che chiuderà il quadro della giornata della serie cadetta. E ci aspettiamo ovviamente tantissimi gol. Sì. Sarà una partita ricca di emozioni prima, durante, e soprattutto dopo.

Come vedere Venezia-Perugia e Frosinone-Genoa in diretta tv e in streaming

Venezia-Perugia e Frosinone-Genoa sono in programma sabato 13 maggio e si giocano una alle 14:00 e l’altra alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Venezia-Perugia

Venezia ampiamente favorito. La squadra lagunare si prenderà tre punti pesantissimi per la propria stagione. Tre punti che possono tenere vive le speranze di una qualificazione ai playoff. Per il Perugia, invece, la retrocessione in Serie C sembra una cosa certa.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Andersen, Tessmann, Ellertson, Zampano; Pohjanpalo, Novakovich.

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Angella, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi, Kouan, Lisi; Luperini; Di Serio.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Il pronostico di Frosinone-Genoa

Gara da almeno una rete per squadra e gara almeno da tre reti complessivi. E poi come potrebbe finire? Magari in pareggio. Così da non scontentare nessuno.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli; Gudmunsson, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2