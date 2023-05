West Ham-AZ Alkmaar è un match valido per l’andata delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, pronostici.

Pericolante in campionato, impeccabile in coppa. È un West Ham double face quello che abbiamo conosciuto in questa stagione. Gli Hammers, fuori da tutto in patria, hanno ancora una possibilità di sistemare le cose, aggiudicandosi un titolo che gli consentirebbe di giocare in Europa anche l’anno prossimo, nonostante in Premier League abbiano costantemente lottato per evitare una retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso.

La squadra allenata da David Moyes, tra le grandi favorite sin dall’inizio di quest’edizione della Conference League, in campo internazionale invece ha sempre rispettato in pieno le aspettative. Non che abbia avuto a che fare con avversari di livello – dopo aver dominato il girone ha eliminato i ciprioti dell’Aek Larnaca e i belgi del Gent – ma gli va riconosciuto il merito di non aver mai snobbato o preso sottogamba la competizione. I londinesi nell’ultimo turno di campionato sono tornati al successo battendo di misura (1-0) il Manchester United: un gol di Said Benrahma ha regalato a Moyes probabilmente i tre punti decisivi per una salvezza che non è ancora matematica. Con tre gare da giocare il West Ham è 15esimo ma a +7 dalla terzultima, il Leicester. E gli basta una vittoria per essere sicuro di non correre più pericoli. Il tecnico scozzese può dunque concentrarsi su una coppa che a questo punto diventa l’obiettivo primario per rendere meno amara la stagione.

Hammers, la coppa per salvare la stagione

West Ham che si appresta quindi a disputare la sua seconda semifinale europea consecutiva: lo scorso anno, infatti, fu eliminato nel penultimo atto dell’Europa League dai futuri vincitori dell’Eintracht Francoforte.

Per gli Hammers ora c’è l’insidia Az Alkmaar, l’outsider più credibile tra le quattro squadre che sono rimaste in gioco. Ne sa qualcosa la Lazio, che è stata eliminata proprio dagli olandesi agli ottavi di finale, perdendo sia all’andata che al ritorno. Gli uomini di Pascal Jansen sono poi stati capaci di rimontare due gol ai belgi dell’Anderlecht dopo aver toppato il primo match a Bruxelles, spuntandola ai calci di rigore. In Eredivisie invece sono in corsa per il terzo a tre giornate dalla fine: l’Az fa la corsa sul deludente Ajax, che ha solo due punti in più ma che è uscito indenne dallo scontro diretto di sabato scorso alla Cruijff Arena (0-0). Il club di Alkmaar, approdato in una semifinale Uefa a distanza di 18 anni dall’ultima volta, sogna di giocare una storica finale che manca addirittura dal lontano 1981. Per quanto riguarda le formazioni, Moyes dovrebbe mandare in campo un undici molto simile a quello che ha affrontato lo United in Premier, ovviamente senza gli indisponibili Scamacca e Zouma. Nell’Az è in forte dubbio Odgaard, mentre non ci sarà Kerkez per squalifica.

Come vedere West Ham-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming

West Ham-AZ Alkmaar è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al London Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere la sfida tra West Ham e AZ Alkmaar anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il West Ham in Conference League finora non ha mostrato punti deboli ma nel suo percorso non ha incontrato squadre del livello dell’Az Alkmaar, avversario che i londinesi non possono permettersi di sottovalutare. Hammers leggermente favoriti in un match in cui entrambe andranno verosimilmente a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di West Ham-AZ Alkmaar

WEST HAM (4-2-3-1): Fabiański; Johnson, Ogbonna, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, M. de Wit; Reijnders, Mijnans, Clasie; Lahdo, Pavlidis, Van Brederode.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1