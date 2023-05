Penalizzazione, arriva il verdetto della Corte d’appello FIGC

Penalizzazione, arriva il verdetto della Corte d’appello della FIGC che potrebbe stravolgere le carte in tavola. Oggi una nuova decisione.

È il giorno. Quello che potrebbe decidere le sorti non solo di una squadra, ma di almeno un altro paio. Oggi, infatti, arriva il verdetto della Corte d’appello della FIGC che discuterà i due ricorsi della Reggina.

Allora, la squadra di Pippo Inzaghi, che adesso sarebbe fuori dai playoff, si è vista appioppare sette punti di penalizzazione per non aver rispettato alcune scadenze di pagamenti di Irpef e Inps. La difesa della società del presidente Saladini – che ha rilevato il club la scorsa estate da Gallo – si è basata soprattutto su una questione, così come viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: il blocco dei pagamenti che è stato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria in attesa, ovviamente, di una presentazione del piano di ristrutturazione del debito amaranto. Gli amaranto puntano ad ottenere uno sconto, e anche bello grosso, prima di rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni per toglierla magari tutta questa penalizzazione e disputare in questo modo, alla fine della regular season, i playoff.

Penalizzazione, giornata cruciale per la Reggina

Tutti hanno comunque fretta in questa storia che vede protagonista la Reggina: a partire dalla Lega di Serie B, continuando ovviamente con il club amaranto, e finendo anche a quelle squadre che, grazie alla penalizzazione, sono dentro la post season.

La data per l’inizio dei playoff è il 16 maggio e nessuno, dentro la Lega, vuole allungare i tempi. Nessuno. Tutti vogliono che una ripresa rapida dopo la fine del campionato ma gli amaranto, viste anche quelle che potrebbero essere le difficoltà di arrivare a una sentenza in tempi brevi e visto che credono ai playoff, potrebbero richiedere lo stop precauzionale. E questo non farebbe nient’altro che allungare il tutto. Vedremo, entro oggi, quello che succederà, con una sola certezza: non si andrà per le lunghe.

Infine, ieri, si è chiusa la vicenda della Viterbese: il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso contro la penalizzazione di 2 punti, confermando quindi la retrocessione in Serie D, così come la salvezza del Monterosi.