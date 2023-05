I pronostici di martedì 9 maggio: Champions League, Saudi Pro League

I pronostici di martedì 9 maggio: al via le semifinali di Champions League con Real Madrid-Manchester City, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati.

A un anno di distanza dall’ultimo precedente – giorno più, giorno meno – è di nuovo Real Madrid contro Manchester City in semifinale di Champions League. Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti, Karim Benzema contro Erling Haaland: difficile chiedere di meglio. L’anno scorso furono gli spagnoli ad avere la meglio in modo a dir poco rocambolesco, alla fine di due partite altamente spettacolari e ricche di gol.

Il Manchester City rispetto alla scorsa stagione ha un’arma in più e non di poco conto. Non ci sono più aggettivi per descrivere la prima stagione in maglia Citizens di Haaland, una vera e propria macchina da gol che metterà a dura prova la difesa del Real Madrid. Il norvegese ha battuto il record di gol in Premier League al primo colpo e farà di tutto per trascinare i suoi compagni verso un mitologico Treble.

Pronostici altre partite

Si giocano anche altre partite nel resto del mondo. In Finlandia vittoria alla portata per l’HJK Helsinki contro il KTP, mentre nella Saudi Pro League l’AL Taawoun è favorito sull’AL Raed in una partita da almeno tre gol complessivi. Da almeno un gol per squadra, restando sempre nel campionato in cui dopo Cristiano Ronaldo nella prossima stagione potrebbe arrivare anche Messi, la partita tra AL Fayha e AL Fateh.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• HJK Helsinki (in KTP-HJK Helsinki, Veikkausliiga, ore 17:00)

• AL Taawoun (in AL Taawoun-AL Raed, Saudi Pro League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Taawoun-AL Raed, Saudi Pro League, ore 18:00

• Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Fayha-AL Fateh, Saudi Pro League, ore 18:00

• Landskrona-Helsingborg, Superettan, ore 19:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Real Madrid-Manchester City, Champions League, ore 21:00)