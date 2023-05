Sassuolo-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Bologna è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel derby emiliano che chiude il sipario sulla trentaquattresima giornata di campionato gli spunti di interesse si contano sulle dita di una mano. Sassuolo e Bologna, infatti, non lottano più per nessun obiettivo realistico, tranne che per quell’ottavo posto puramente simbolico che consentirebbe di chiudere al comando della cosiddetta classifica “delle altre”.

Due squadre che, allo stesso tempo, non hanno niente da perdere e che proprio per questo motivo potrebbero dare vita ad un match spettacolare, caratterizzato da un elevato numero di gol, vista la filosofia dei rispettivi allenatori. Cominciamo col dire che i neroverdi in classifica sono più attardati rispetto ai felsinei, avanti di soli due punti. Il Sassuolo ha cambiato passo da gennaio in poi, riscattando una deludente prima parte di stagione. Nelle ultime partite, tuttavia, Berardi e compagni si sono un po’ rilassati: in trasferta non hanno raccolto neanche un punto nelle ultime tre partite, perdendo contro Verona, Salernitana e Lazio; decisamente meglio invece il rendimento al Mapei Stadium, dove recentemente sono stati costretti ad alzare bandiera bianca Juventus ed Empoli. Un percorso in linea con i troppi alti e bassi che hanno condizionato l’annata degli uomini guidati da Alessio Dionisi.

Il Bologna non vince da un mese

Hanno frenato pure i cugini del Bologna, anche se i risultati altalenanti delle ultime partite non inficiano minimamente l’ottima stagione della squadra di Thiago Motta.

Dopo diversi anni, infatti, i felsinei, reduci da campionati anonimi, hanno la possibilità concreta di chiudere nella parte sinistra della classifica. E rispetto al recente passato, la salvezza stavolta non ha mai realmente riguardato i rossoblù, che fino ad un certo punto davano l’impressione di poter ambire pure all’Europa. Sicuramente uno step importante per il Bologna ed i meriti principali vanno all’allenatore italo-brasiliano, che aveva stupito tutti anche a La Spezia lo scorso anno. Motta e i suoi, dicevamo, non vincono da un mese esatto e nelle ultime quattro giornate hanno raccolto solo due punti, frutto dei due pareggi casalinghi con Milan e Juventus. Male in trasferta, dove si sono arresi a Verona ed Empoli, due avversari che potevano animati da maggiori motivazioni.

Sassuolo-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Tutti a disposizione per Dionisi, ad eccezione degli squalificati Pinamonti e Zortea. Davanti chance per l’attaccante francese Defrel, che si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Con lui, nel tridente offensivo, largo a Berardi e Laurienté. Uno dei pochi ballottaggi è in difesa, dove si contendono una maglia Ferrai e Ruan Tressoldi.

Dall’altro lato, Thiago Motta ha recuperato Arnautovic ma l’attaccante austriaco per adesso si accomoderà in panchina. Il terminale offensivo dei felsinei dovrebbe essere Zirkzee. Orsolini avrà la meglio su Aebischer e rispetto ad Empoli si rivedrà Ferguson. In difesa è pronto Bonifazi al posto dell’infortunato Soumaoro, ai box come Sansone e Soriano.

Come vedere Sassuolo-Bologna in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Bologna è in programma lunedì alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Sassuolo e Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nei precedenti tra queste due squadre i gol non sono mai mancati: basta guardare le statistiche per accorgersene. Ed è per questo motivo che che ipotizziamo una serata prolifica al Mapei Stadium, da almeno tre reti complessive. Del resto, in ballo c’è veramente poco oltre ai tre punti per la corsa, puramente simbolica, all’ottavo posto.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2