Probabili formazioni Milan-Inter, le ultime su Leao: doppio dubbio per Inzaghi

Probabili formazioni Milan-Inter, le ultime su Leao: mentre un doppio dubbio affligge Inzaghi. Come ci arrivano le due squadre

Ormai ci siamo davvero. Domani in campo la prima semifinale di Champions League, quella tra Real Madrid e Manchester City, mercoledì sera invece il primo round dell’Euro-Derby milanese tra i rossoneri di Pioli e i nerazzurri di Inzaghi.

All’appuntamento ci arrivano due squadre che attraversano un momento di forma decisamente diverso. Sì, perché nonostante il Milan lo scorso weekend ha vinto contro la Lazio, i rossoneri sono fuori dalla Champions in questo momento. Quella dell’anno prossimo. E a quattro giornate dalla fine del campionato e con questo doppio confronto in mezzo, i pensieri e le energie saranno tutte verso una partita storica. Aggiungeremmo giustamente anche, visto che si parla di una gara che potrebbe rivelarsi davvero quella migliore degli ultimi anni. Momento decisamente diverso invece per l’Inter: quattro vittorie di fila in campionato, una finale di Coppa Italia da giocare, e il derby di Supercoppa vinto qualche mese fa per rendere ancora più frizzantina l’aria. Inoltre, Inzaghi, a differenza di Pioli, in questo momento ha dei problemi di abbondanza. Quelli che ogni tecnico vorrebbe avere.

Probabili formazioni Milan-Inter, le ultime

Il dubbio maggiore riguarda Leao, che ha un’elongazione e che è in dubbio. Anzi, di possibilità di vederlo in campo tra due giorni ce ne sono davvero pochissime. Mentre si spera di recuperarlo per il match di ritorno.

Assenza più pesante per il Milan non ci sarebbe potuta essere: Leao è l’unico che ha quel cambio di passo in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa affrontata. L’unico che può dare quello strappo e l’abbiamo visto, soprattutto, nella gara di ritorno sempre in Champions League contro il Napoli. Al suo posto Pioli ha in mente di mandare in campo Saelemaekers.

Nella testa di Inzaghi, invece, sono due i dubbi. Uno in mezzo al campo e uno in attacco. Ci sono tre uomini per due maglie: Mkhitaryan, Brozovic e Calhanoglu. E non si sa davvero chi scenderà in campo dal primo minuto. L’altro, invece, riguarda il compagno di reparto di Lautaro Martinez: Dzeko ha riposato contro la Roma, mentre Lukaku è tornato a segnare. Diciamo che la sensazione è che sarà il primo ad essere impiegato dall’inizio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi