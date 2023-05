Gratta e Vinci e premi milionari: sette regioni sono ancora a secco

Gratta e Vinci e premi milionari: ecco dove sono i nuovi ricchi in Italia. Ma sette regioni sono ancora a secco. Ecco quali

Nei primi quattro mesi dell’anno, i Gratta e Vinci, hanno regalato la bellezza di 24 vincite milionarie. Sì, maggio ancora non è nemmeno iniziato si potrebbe dire, ma già i tagliando vincenti sono stati diversi.

E se prima vi abbiamo raccontato di quelli che fino ad oggi, nonostante come vincita massima possano regalare bei soldini rendendo qualcuno felice, in questo articolo vi andiamo a svelare, così come riportato da Agimege.it, in quale regioni d’Italia questi premi sono stati vinti. Bene, partiamo da un fatto: sono sette che fino ad oggi non hanno visto una vincita. Ma come vi abbiamo spiegato in altre occasioni, non è che in queste regioni c0è una probabilità maggiore di vincita. Quindi solo statistica, mera e pura, senza andare incontro a quelle che sono supposizioni che possono sì essere smentite da un momento all’altro, ma che in generale non danno davvero nessuna indicazione.

Gratta e Vinci e premi milionari, ecco le vincite in Italia

Allora, partiamo comunque da un fatto: dove sono state le vincite milionarie che sono state piazzate quest’anno? Il primato spetta alla Lombardia, con 4 vincite. Seguono la Campania ed il Piemonte con 3. Due le vincite per Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Veneto. Un milionario invece per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.

Ovviamente, andando ad esclusione, visto che sono state 13 le regioni che da quest’anno hanno almeno un nuovo milionario, in sette regioni non è stato venduto fino al momento nessun Gratta e Vinci con una cifra a sei zeri: ancora all’asciutto ci sono Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda, infine, la divisione economica delle somme conquistante, Campania e Lombardia – due delle regioni italiane con un alto tasso di densità – hanno portato a casa 8 milioni di euro.