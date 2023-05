Pisa-Frosinone, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Frosinone è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Pisa in cerca di punti playoff. Frosinone ancora ubriaco per la festa. Ora, basterebbe questo per chiudere il discorso qui e dire che la squadra di D’Angelo sia ampiamente favorita. Ma non possiamo, e allora cerchiamo di impostare un discorso.

Allora: i nerazzurri, che da quando è tornato D’Angelo in panchina prendendo il posto di Maran che aveva iniziato malissimo questa stagione, ha piazzato una serie di risultati così importanti che li hanno riportati nelle zone nobili della classifica. Zone che ovviamente la squadra toscana non vuole abbandonare. La delusione dello scorso anno, quando solamente in finale il Monza è riuscito a prendersi una promozione, forse c’è ancora. E chissà, magari si sogna di fare il colpo quest’anno. Oggettivamente, di sogni di gloria, difficilmente ce ne saranno. Ma intanto prendersi una qualificazione non sarebbe male, anzi, tutt’altro.

Dall’altro lato come detto arriva un Frosinone che ha piazzato la terza promozione in Serie A della propria storia. Un cammino netto quello della squadra di Grosso, concluso con la vittoria mai in discussione di lunedì scorso allo Stirpe, un vero e proprio fortino. Normale quindi pensare che i laziali arriveranno scarichi a questo match, come è normale quindi, pensare, che sia il Pisa ampiamente favorito che dopo aver fatto gli onori alla squadra già promossa, cercherà di prendersi i tre punti.

Come vedere Pisa-Frosinone in diretta tv e in streaming

Pisa-Frosinone è in programma sabato 6 maggio e si gioca alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Pisa-Frosinone

Un match che sembra segnato. Un match che sembra scritto e che alla fine dovrebbe rispettare il pronostico. Vittoria del Pisa, senza se e senza ma, contro un Frosinone che è già in vacanza a che chissà come si è allenato, e se lo ha fatto soprattutto, in questa settimana così importante.

Le probabili formazioni

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Morutan, Moreo; Gliozzi.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Jujabi, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1