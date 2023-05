Milan-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Lazio è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un altro doppio incrocio tra squadre romane e milanesi, che si affrontano nel giro di poche ore e potrebbero rivoluzionare ancora una volta l’appassionante corsa per un piazzamento in Champions League, raramente così agguerrita ed incerta come quest’anno. La Lazio, come una settimana fa, sarà di scena a San Siro ma stavolta contro il Milan, che adesso rischia grosso dopo il passo falso di mercoledì contro la Cremonese.

I rossoneri sono quelli che hanno perso più terreno nelle ultime partite nei confronti delle dirette concorrenti. Alla vittoria, netta, contro il Lecce hanno fatto seguito i due pareggi, peraltro raggiunti in extremis, contro la Roma e i già citati grigiorossi. Il digiuno di successi ha fatto sì che la squadra di Stefano Pioli venisse scavalcata dai cugini dell’Inter – è tutto pronto per il primo dei due Euroderby con i nerazzurri in Champions League, in programma mercoledì prossimo – e scivolasse addirittura al sesto posto, a quota 58 punti insieme ai giallorossi di José Mourinho e all’Atalanta. La situazione, insomma, si è complicata a cinque giornate dalla fine dei giochi, con Theo Hernandez e compagni che non sono più padroni del proprio destino in quest’entusiasmante lotta per la quarta piazza. L’allenatore rossonero, a pochi giorni dalla prima delle due partite più importanti della stagione, non potrà più esagerare con il turnover, visto che in tal senso ha già pagato dazio nelle gare con Empoli e Cremonese, entrambe uscite indenni da San Siro.

Milan obbligato a vincere

I tre punti, alla luce di ciò che racconta l’attuale classifica, servono molto di più al Milan che agli uomini di Maurizio Sarri, per i quali sarebbe oro colato anche un pareggio.

La Lazio infatti è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti dopo il Napoli, è seconda e può contare su un vantaggio di sei punti sulle quinte. La qualificazione alla prossima Champions League, insomma, non è ancora in cassaforte ma quasi. I biancocelesti peraltro hanno riassaporato la gioia della vittoria nel turno infrasettimanale, battendo 2-0 il Sassuolo con i gol di Felipe Anderson e Basic. Sarri è tornato ad esultare dopo due sconfitte consecutive (Torino e Inter) che avevano un po’ minato la serenità dell’ambiente capitolino. Contro gli emiliani invece si è rivista la Lazio e dei quattro successi consecutivi tra marzo e aprile, cinica e solidissima in difesa, capace di collezionare l’ennesimo clean sheet stagionale. Il tecnico toscano sogna di avere la meglio per la seconda volta in stagione sul Milan, travolto 4-0 lo scorso gennaio nella gara d’andata: la Lazio non riesce a battere i rossoneri nella stessa annata addirittura dal lontano 1978.

Milan-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Continuano le rotazioni di Pioli in vista della semifinale con l’Inter. Rispetto alla gara con la Cremonese tornano dal 1′ sia Leao che Giroud, mentre potremmo rivedere Bennacer in versione trequartista al posto di Brahim Diaz. A destra Messias è favorito su Saelemaekers, in mediana invece di fianco a Tonali ci sarà Krunic. Dietro Kjaer è in ballottaggio con Thiaw, Calabria dovrebbe vincere il duello con Kalulu.

Qualche problema per Sarri, che molto probabilmente non potrà disporre di Zaccagni, che dopo la gara con il Sassuolo non si è allenato: in caso di forfait è pronto Pedro. Le altre assenze sono in mezzo, dove mancheranno sia Cataldi che Vecino: c’è Marcos Antonio.

Come vedere Milan-Lazio in diretta tv e in streaming

Milan-Lazio in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Chi avrà più voglia di vincere è di sicuro il Milan, che con qualsiasi altro risultato vedrebbe scemare ulteriormente la possibilità di staccare un pass per la prossima Champions League. I rossoneri non possono accontentarsi di un pareggio e dovranno per forza osare contro una Lazio che potrà permettersi di attendere e colpire attraverso le ripartenze. I biancocelesti a nostro parere riusciranno a segnare almeno un gol, evitando al contempo la sconfitta contro un Milan distratto anche dalla semifinale con l’Inter.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1