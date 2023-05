I pronostici di giovedì 4 maggio: Serie A, Premier League, Liga

I pronostici di giovedì 4 maggio: in campo Serie A, Premier League e Liga, si gioca anche in Qatar e una partita di coppa in Portogallo.

La vittoria della Lazio sul Sassuolo ha rimandato un’altra volta la vittoria aritmetica dello Scudetto da parte del Napoli, che oggi dovrà fare almeno un punto alla Dacia Arena contro l’Udinese. Missione sicuramente alla portata della squadra allenata da Spalletti, che non vede l’ora di festeggiare il meritato Tricolore.

L’Empoli a causa della sconfitta contro il Sassuolo dello scorso turno è di nuovo a rischio retrocessione e ha assoluto bisogno di un risultato positivo contro il Bologna, in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola il Siviglia si è tirato ormai fuori dalla zona retrocessione grazie ai risultati positivi degli ultimi due mesi, inclusa naturalmente l’Europa League in cui affronterà la Juventus in semifinale. Proprio in vista della partita contro i bianconeri però una vittoria contro l’Espanyol terzultimo permetterebbe di staccare definitivamente la spina dal campionato e pensare solo alla coppa: missione alla portata.

Vittoria probabile anche per il Girona contro il Maiorca e risultato positivo alla portata per l’Athletic Bilbao contro il Betis, in calo nel girone di ritorno.

Per chi cerca gol il consiglio è di guardare al big match in programma in Premier League tra Brighton e il Manchester United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Empoli vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Empoli-Bologna, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Girona (in Girona-Maiorca, Liga, ore 19:30)

• Siviglia (in Siviglia-Espanyol, Liga, ore 19:30)

• Athletic Bilbao o pareggio (in Athletic Bilbao-Betis, Liga, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Duhail-Al Sadd, Qatar – Stars League, ore 20:00

• Al Arabia-Al Gharafa, Qatar – Stars League, ore 20:00

• Porto-Famalicao, Taça de Portugal, ore 21:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brighton-Manchester United, Premier League, ore 21:00

• Rayo Vallecano-Valladolid, Liga, ore 22:00

• Al Duhail-Al Sadd, Qatar – Stars League, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Udinese-Napoli, Serie A, ore 20:45)