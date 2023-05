Empoli-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Bologna è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel turno infrasettimanale che sta per concludersi non hanno vinto né Spezia né Verona ma ciò non significa che l’Empoli possa sentirsi al sicuro. Gli azzurri di Paolo Zanetti, un po’ come accadde lo scorso anno, si sono eccessivamente rilassati dopo un ottimo girone d’andata e adesso rischiano di essere di nuovo coinvolti nella lotta per non retrocedere.

Da gennaio la squadra toscana ha vinto a malapena una partita, aggiudicandosi lo scontro diretto con il Lecce un mese fa. Per il resto, qualche pareggio strappato qua e là in mezzo a tante sconfitte e la sensazione che il gruppo abbia staccato la spina troppo in anticipo. La serie negativa si è allungata domenica scorsa in casa del Sassuolo. Quasi una metafora di questa stagione a due facce dell’Empoli, che si è fatto rimontare negli ultimi dieci minuti da una doppietta del neroverde Berardi (2-1) nonostante gli emiliani fossero rimasti in inferiorità numerica. Prima della sconfitta del Mapei Stadium, c’erano state quelle con Cremonese e Inter, in cui gli azzurri non erano riusciti a trovare la via del gol. L’attacco aveva sparato a salve anche contro il Milan a San Siro. Ma in quel caso Zanetti e i suoi uomini erano tornati in Toscana con un punto prezioso. L’attuale classifica intanto dice che l’Empoli è a quota 32, con un poco rassicurante +5 sul terzultimo posto.

Il Bologna sogna di chiudere ottavo

In uno dei due match che chiude il turno infrasettimanale Caputo e compagni ospitano il Bologna, deciso ad approfittare del pari della Fiorentina per riprendersi l’ottavo posto.

Quella di Thiago Motta è una delle squadre al momento più in forma della massima serie. E pur avendo la salvezza in tasca ormai da mesi sta facendo di tutto per alzare l’asticella e chiudere appena dietro le big, ovviamente nella parte sinistra della classifica. L’Europa è ormai irraggiungibile ma arrivare ottavi davanti a squadre come Torino, Monza, Sassuolo, Udinese e la stessa Fiorentina sarebbe un importantissimo traguardo per un club reduce da annate sostanzialmente anonime e poco ambiziose. Nelle ultime tre partite i rossoblù fermato al “Dall’Ara” sia Milan che Juventus – entrambe sull’1-1 – e l’unica sconfitta rimediata da marzo resta quella con il Verona, che ha sfruttato le maggiori motivazioni.

Empoli-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti deve rinunciare al solo De Winter, che ne avrà almeno per qualche settimana. Si rivede la difesa titolare, con Ebuehi e Parisi sulle fasce e Ismajli e Luperto centrali. A centrocampo contende una maglia ad Haas e Fazzini, mentre in attacco dovrebbero giocare Caputo e Cambiaghi, con Baldanzi a loro supporto sulla trequarti.

Nei rossoblù sono assenti Soriano e Sansone: entrambi rientreranno a metà maggio. Sulla fascia sinistra Cambiaso prenderà il posto dello squalificato Kyriakopoulos, mentre si rinnovano i ballottaggi tra Aebischer e Orsolini sulla trequarti e Zirkzee e Barrow davanti.

Come vedere Empoli-Bologna in diretta tv e in streaming

Empoli-Bologna in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I precedenti dicono Empoli: al “Castellani” gli azzurri hanno sempre avuto la meglio negli ultimi tre confronti ed in casa sono imbattuti con il Bologna da otto. Lo stato di forma spingerebbe a stare dalla parte dei felsinei, ma la formazione toscana non può più giocare con il fuoco perché rischia di essere risucchiata nella bagarre salvezza. Ipotizzabile un risultato positivo degli uomini di Zanetti in una gara in cui, nonostante i problemi realizzativi dell’Empoli – terzo peggior attacco casalingo – i gol totali saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Barrow.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1