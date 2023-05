Verona-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Inter è una partita della trentatreesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

È con ogni probabilità lo scontro più avvincente di questo turno infrasettimanale. Verona e Inter, infatti, sono ancora in piena corsa per i rispettivi obiettivi, la salvezza e la qualificazione alla prossima Champions League. E non possono permettersi di lasciare punti per strada in questo finale di campionato che promette non pochi colpi di scena.

Le vittorie contro Empoli e Lazio hanno rilanciato la squadra di Simone Inzaghi che in due giornate ha azzerato il divario che la separava da Roma e Milan. Sei punti che hanno riportato l’Inter a ridosso del quarto posto, anche se giallorossi e rossoneri sono davanti per una questione di differenza reti. Sfatato anche quello che era diventato un tabù San Siro: domenica scorsa Lautaro Martinez (doppietta) e Gosens hanno rimontato i biancocelesti di Maurizio Sarri, seconda forza del campionato, tornando a vincere davanti al proprio pubblico a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta. Sono tre invece i successi di fila tra le varie competizioni, compresa dunque quella decisiva in Coppa Italia contro la Juventus, che è valsa un biglietto per la finalissima dell’Olimpico, dove l’Inter affronterà la Fiorentina. Un buon viatico, insomma, per quelli che sarà l’appuntamento clou del mese di maggio, vale a dire l’Euroderby europeo con il Milan in semifinale di Champions League.

Il Verona non perde in casa da febbraio

Nerazzurri che non possono prendersi pause neppure a Verona, contro una squadra che è tornata a sperare nella salvezza al termine di una rimonta coraggiosa.

Gli uomini di Marco Zaffaroni domenica non sono andati al di là di un pareggio in casa della Cremonese – Verdi ha risposto a Okereke – ma hanno comunque raggiunto lo Spezia, sconfitto in casa dal Monza. Ora scaligeri e liguri hanno gli stessi punti, 27, e si profila un testa a testa fino all’ultima giornata, in cui in palio c’è la sopravvivenza. L’inerzia sembra essersi spostata sui gialloblù, che non perdono da quattro turni. Il Verona si è aggiudicato le ultime due gare casalinghe, battendo 2-1 sia il Sassuolo che il Bologna e fuori casa, oltre al match di Cremona, è uscito indenne dallo stadio “Maradona” di Napoli (0-0). Davanti ai propri tifosi Verdi e compagni non perdono da febbraio (0-3 con la Fiorentina).

Verona-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Zaffaroni potrebbe confermare la difesa a quattro vista all’opera contro la Cremonese ma con Dawidowicz che si trasferisce a destra e con Ceccherini che prenderà il suo posto a sinistra. Depaoli invece farà l’esterno di centrocampo, vista l’assenza per squalifica dell’ex di turno Faraoni. Solito ballottaggio in attacco tra Djuric e Gaich, con il primo favorito.

Dall’altro lato, Inzaghi dovrà fare a meno di Gosens, che si è lussato la spalla durante la gara con la Lazio: in infermeria ci sono lui e Skriniar, che ha finito la stagione. In difesa potrebbe rivedersi D’Ambrosio, mentre l’attacco sarà formato da Lautaro e Dzeko.

Come vedere Verona-Inter in diretta tv e in streaming

Verona-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inter sta dimostrando di aver cambiato passo anche in campionato e con una corsa così aperta e incerta ogni minimo errore può essere fatale. Per i nerazzurri non sarà semplice tornare con i tre punti anche da Verona, squadra che sta provando con le unghie e con i denti ad uscire dopo mesi dalla zona retrocessione. Gli scaligeri non stenderanno certo il tappeto rosso ma com’è avvenuto negli ultimi cinque precedenti l’Inter dovrebbe spuntarla in una gara in cui anche i padroni di casa riusciranno verosimilmente a fare gol.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (4-4-1-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani, Ceccherini; Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Verdi; Djuric.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Il Verona riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2