Monza-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Neppure stavolta la sfida tra Roma e Milan ha lesinato emozioni. La gara dell’Olimpico di sabato scorso non è stata da meno rispetto a quella di San Siro, giocata a gennaio. E come allora è successo di tutto nei minuti finali.

I giallorossi, falcidiati dalle assenze, sono andati a pochi centimetri dall’impresa, trovando il gol del vantaggio in pieno recupero con Abraham. Ma, a differenza di quanto successe a Milano, nella gara di ritorno sono stati loro ad essere rimontati: all’ultimo respiro è arrivata la doccia gelata del pareggio rossonero con Saelemaekers. Un punto che non consente alla squadra di José Mourinho di fare passi avanti in una corsa Champions sempre più agguerrita: la Roma ha sempre gli stessi punti del Milan (57) ma d’ora in poi bisognerà fare i conti con due avversari in più, Inter e Atalanta. I nerazzurri di Inzaghi, vincenti contro la Lazio, hanno raggiunto i capitolini a quota 57, la Dea invece di punti ne ha due in meno. Per Pellegrini e compagni si profila adesso un trittico di gare da brividi, che può decidere la loro stagione. Dopo la trasferta di Monza, i giallorossi ospiteranno l’Inter all’Olimpico in un altro potenziale scontro da dentro o fuori e nella prossima settimana c’è il primo atto della semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen. Tutto o niente, dunque, per il tecnico portoghese, che deve nuovamente fare fronte a numerosissime assenze.

Il Monza non si pone limiti

Con una formazione rimaneggiata la Roma si recherà in Brianza per affrontare una squadra che si sta togliendo importanti soddisfazione al suo primo anno in massima serie.

Il Monza, nonostante non abbia più obiettivi realistici, non sta facendo sconti a nessuno e potrebbe aggiungere quello dei giallorossi alla collezione di scalpi illustri che ha già fatto suoi in questo campionato. La formazione di Raffaele Palladino, dopo la strepitosa rimonta contro la Fiorentina, non ha avuto pietà neppure dello Spezia, espugnando lo stadio ligure con i gol di Ciurria e Carlos Augusto. Insomma, i biancorossi non vogliono assolutamente andare in vacanza in anticipo, provando ad inserirsi nell’avvincente corsa per l’ottavo posto che coinvolge anche squadre come Udinese, Sassuolo, Torino, Fiorentina e Bologna.

Monza-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino, a differenza del collega Mourinho, può schierare la migliore formazione possibile. Gli unici dubbi del tecnico biancorosso sono in attacco, dove sono in ballottaggio Petagna e Gytkjaer. Dany Mota dovrebbe giocare arretrato sulla trequarti, in compagni di Caprari.

Emergenza totale invece per il tecnico lusitano, costretto a fare a meno di ben tre difensori: Kumbulla, Smalling e Llorente. Nella difesa a tre potrebbe essere schierato Celik insieme a Mancini e Ibanez. Assenti anche Wijnaldum e Belotti, a centrocampo chance per Bove, sulle fasce agiranno Zalewski e Spinazzola. L’altra defezione importante è quella di Dybala.

Come vedere Monza-Roma in diretta tv e in streaming

Monza-Roma in programma mercoledì alle 21:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma in trasferta è una squadra decisamente più vulnerabile: ha perso quattro delle ultime quattro gare giocate fuori casa. Il Monza ha già fatto lo sgambetto a diverse big e tenterà di replicarsi anche con i giallorossi, attesi da un match molto complicato, soprattutto alla luce delle tante assenze. Ipotizzabile che nella serata del Brianteo si segni da ambo i lati visto che senza Smalling la difesa giallorossa è meno solida. Allo stesso tempo il modulo sarà molto difensivo e difficilmente si vedranno più di tre gol, in una sfida in cui la Roma dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Monza-Roma

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1