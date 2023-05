Tennis, così bella che pare disegnata: scollatura da top ten

Tennis, la foto fa incetta di like e di commenti: il top è talmente scollato da non lasciare spazio all’immaginazione dei fan.

Avrebbe voluto sfondare. Diventare una delle migliori tenniste del circuito. Ma la vita, si sa, non sempre va come vorremmo. E non significa che vada peggio di come avessimo sperato; vuol dire, semplicemente, che va in maniera diversa. Che ci porta a percorrere strade che, magari, non avevamo preso in considerazione.

Esattamente quello che è successo ad Angelina Shakhraichuk, bellissima atleta di origine tedesche che ora vive in Florida, nella patria del tennis, ma che è cresciuta in Ucraina. Il suo sogno nel cassetto era quello di collezionare coppe e trofei, ma alla fine ha deciso di fare tutt’altro. Si è fermata nel 2019, quando era al posto numero 1020 del ranking femminile. E, da quel momento in poi, ha avuto inizio per lei una carriera che le sta dando innumerevoli soddisfazioni. Non sarà mai una top player, forse, ma chissà, magari proprio in questo momento sta allenando qualcuno che invece lo diventerà.

Sì, perché è proprio questo che sta facendo ora come ora. Non ha appeso la racchetta al chiodo, no. Molto semplicemente, ha deciso che allenare le nuove leve fosse un buon compromesso. Il modo migliore per lavorare in quel mondo che l’ha sempre attratta e nel quale ha voluto continuare a bazzicare. Anche perché questo ruolo, così pare, le calza a pennello.

Tennis, l’allenatrice più sexy sulla faccia della terra

La splendida Angelina non si limita, tuttavia, a fare solo questo. Essendo una delle atlete più sensuali e belle del panorama, ha ben pensato di coniugare sport e social network e di tentare, così, il tutto per tutto.

L’operazione è riuscita alla grande. La Shakhraichuk è adesso anche uno dei personaggi più amati sui social media, non fosse altro per le sue foto ad alta temperatura e per il modo in cui sa mettere in mostra le sue curve pericolosissime. Dal lato A al lato B, passando per le labbra che paiono disegnate e le gambe super toniche, non c’è un solo dettaglio del suo corpo incantevole che non meriti di essere ammirato. Non ci stupisce per niente, quindi, che la foto postata qualche ora fa sul suo canale Instagram abbia riscosso un grande successo in termini di like e di commenti.