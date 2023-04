I pronostici di domenica 30 aprile: in campo Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati minori.

La trentaduesima giornata di Serie A si chiude di domenica con il posticipo tra Bologna e Juventus: la squadra allenata da Allegri, in attesa di capire se ci saranno penalizzazioni in classifica, vuole comunque finire il campionato tra le prime quattro. Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia sarà però difficile fare risultato sul campo del quadrato Bologna di Thiago Motta.

Alle 12:30 apre il big match tra Inter e Lazio, che vale doppio in zona Champions League: gol in arrivo così come in Sassuolo-Empoli e Fiorentina-Sampdoria.

In Premier League il Manchester City dopo avere battuto l’Arsenal nello scontro diretto non può comunque rallentare: col Fulham servono i tre punti, stesso discorso in ottica qualificazione alla prossima Champions League per il Newcastle contro il Southampton e in Ligue 1 per il Rennes contro l’ormai retrocesso Angers.

Pronostici altre partite

Promettono spettacolo Liverpool-Tottenham e Manchester United-Aston Villa in Premier League: facile prevedere almeno un gol per squadra così come nella finale di Coppa d’Olanda tra Ajax e PSV.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sassuolo-Empoli, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Manchester City (in Fulham-Manchester City, Premier League, ore 15:00)

• Newcastle (in Newcastle-Southampton, Premier League, ore 15:00)

• Rennes (in Rennes-Angers, Ligue 1, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Villarreal-Celta Vigo, Liga, ore 16:15

• PSG-Lorient, Ligue 1, ore 17:05

• Liverpool-Tottenham, Premier League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Inter-Lazio, Serie A, ore 12:30

• Manchester United-Aston Villa, Premier League, ore 15:00

• Ajax-PSV Eindhoven, Coppa d’Olanda, ore 18:00

Il “clamoroso”

Monaco vincente e almeno un gol per squadra (in Monaco-Montpellier, Ligue 1, ore 13:00)