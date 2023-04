Ascoli-Pisa e Bari-Cittadella, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Pisa e Bari-Cittadella sono partite della trentacinquesima giornata di Serie B e si giocano lunedì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Operazione aggancio. Anche perché realmente valere i playoff vista la situazione della Reggina. L’Ascoli vuole il colpaccio interno per raggiungere la truppa di D’Angelo in classifica e per sognare ovviamente un piazzamento nella post season.

Non sarà facile per i bianconeri che, però, al momento, vivono un momento di forma decisamente migliore della squadra toscana che ha deciso, dopo i fatti successi contro il Bari – tocco dell’arbitro nell’occasione del gol ospite – di non fare ricorso. I nerazzurri arrivano al match dopo due sconfitte di fila che hanno macchiato il cammino. E potrebbero perdere di nuovo.

Contro un Cittadella che al momento dovrebbe disputare i playout, il Bari sogna il colpo grosso non solo per blindare il terzo posto in classifica, ma anche chissà, magari per avvicinare la promozione diretta in Serie A che al momento è distante solamente sei lunghezze. Sì, davanti il Genoa potrebbe avere alcune difficoltà a battere in trasferta il SudTirol – anche se sono ovviamente favoriti gli ospiti – e la squadra di Mignani non vuole farsi trovare impreparata.

Per il Cittadella infine poche opportunità di uscire indenni da questa trasferta. Anzi, per la squadra di Gorini sarebbe quasi opportuno iniziare a pensare al prossimo match di campionato. Dalla trasferta in terra pugliese non ci dovrebbero essere novità di sorta.

Come vedere Ascoli-Pisa e Bari-Cittadella in diretta tv e in streaming

Ascoli-Pisa e Bari-Cittadella sono in programma lunedì 1 maggio e si giocano entrambe alle ore 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Ascoli-Pisa

La vittoria dell’Ascoli, andando a vedere il momento del Pisa, ci potrebbe stare. I bianconeri, che potrebbero anche ritrovare Forte dal primo minuto, hanno l’occasione della stagione. Da sfruttare.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Proia; Caligara; Gondo, Dionisi.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Zuelli, Marin, Gargiulo; Morutan; Torregrossa, Moreo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0