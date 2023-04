Marsiglia-Auxerre, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Marsiglia-Auxerre è una partita della trentatreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Sulla carta il Marsiglia di problemi non ne dovrebbe avere. Ma sappiamo benissimo che il pallone non è una scienza esatta, e contro l’Auxerre che cerca punti pesantissimi per la corsa alla salvezza, il compito per la squadra di Tudor si profila difficile.

Ma dopo aver ripreso il secondo posto in classifica, quello che in Francia permette di qualificarsi ai gironi di Champions League, la squadra guidata dall’ex tecnico del Verona vuole assolutamente vincere per tenere a distanza il Lens. E ce la dovrebbe fare anche perché non ci saranno problemi di formazione e almeno lì davanti, dove il Marsiglia può decisamente fare la differenza, dovrebbero essere tutti a disposizione del croato.

I padroni di casa arrivano a questa partita forti di sette risultati utili di fila che hanno dato un senso decisamente diverso alla classifica. Ma anche per l’Auxerre il momento è ottimo, da sfruttare, visto che sono quattro le partite consecutive nelle quali la formazione ospite riesce a portare dei punti a casa. Insomma, potrebbe uscire la sorpresa? Ribadiamo il concetto espresso prima: è assai difficile che questo accada soprattutto per il valore che questo match ha per il Marsiglia.

Come vedere Marsiglia-Auxerre, in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Auxerre è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la trentunesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una sfida che la squadra di Tudor è quasi obbligata a vincere per mantenere il secondo posto in graduatoria. Una sfida che la squadra di Tudor con molte probabilità vincerà. Gara che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra, ma la certezza assoluta – vabbè, forse meno – è data dal fatto che i padroni di casa devono fare di tutto per portare a casa l’intera posta in palio. E alla fine ci dovrebbero anche riuscire.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Auxerre

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Balerdi, Gigot, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Kabore; Under, Alexis, Vitinha.

AUXERRE (5-3-2): Leon; Zedadka, Ravelosun, Jeanvier, Jubal, Mensah; M’Changama, B Toure; Hein, Da Costa, Niang.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0