Torino-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Atalanta è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Atalanta aveva bisogno di una vittoria di prestigio per riscattarsi e provare a riavvicinarsi al quarto posto. Una Roma stanca e visibilmente provata dal doppio impegno settimanale gli ha fornito l’occasione su un piatto d’argento e lunedì scorso la Dea è tornata a vincere, mettendosi alle spalle lo scivolone interno con il Bologna e il pareggio di Firenze.

Pasalic, Toloi e Koopmeiners hanno sistemato per le feste i giallorossi di José Mourinho, ai quali non è bastato il gol realizzato da capitan Pellegrini che negli ultimi 10 minuti sembrava aver riaperto i giochi. Un successo netto e senza sbavature quello degli uomini di Gian Piero Gasperini, che oltre a scavare un solco enorme nei confronti delle inseguitrici e a chiudere, di fatto, la corsa per il settimo posto che potrebbe valere la qualificazione alla Conference League. Rosicchiati, inoltre, tre punti proprio alla stessa Roma, che ora si vede minacciata dalle due milanesi ma anche dall’Atalanta, tornata ad avere ambizioni di quarto posto. I nerazzurri grazie all’affermazione sui capitolini sono saliti a quota 52 punti, a -4 dalla coppia formata da Milan e Roma che al momento si divide la quarta piazza.

Gasperini in cerca di continuità

Gasperini ora chiede un minimo di continuità, il vero tallone d’Achille della sua squadra quest’anno, poco coerente nonostante l’assenza di impegni europei.

La Dea nell’ultimo degli anticipi del sabato sarà di scena in casa del Torino, rinvigorito dal successo, inaspettato, contro una delle squadre più in forma del torneo, la Lazio. Gli uomini di Ivan Juric hanno fatto lo sgambetto ai biancocelesti di Maurizio Sarri, interrompendo la loro striscia di vittorie facendo indirettamente un favore al Napoli, che potrebbe festeggiare lo scudetto già in questa giornata se la Lazio non dovesse vincere a San Siro con l’Inter. All’Olimpico l’ha decisa un siluro del centrocampista serbo Ilic, arrivato a gennaio dal Verona. Per il Toro una vittoria che fa certamente morale dopo un periodo non esaltante, in cui i granata avevano racimolato solo due punti in quattro partite. Per l’Europa ormai è troppo tardi ma Juric può ancora inseguire quell’ottavo posto che sarebbe in ogni caso un piazzamento degno di nota, se consideriamo quali fossero le premesse ad inizio stagione.

Torino-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Juric potrebbe rimescolare le carte in attacco, dove l’unico sicuro di una maglia da titolare è il paraguaiano Sanabria. Sulla trequarti lottano per due posti Miranchuk, Radonjic e Vlasic, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Ricci accanto ad Ilic. Sulle fasce Singo e Rodriguez sono in vantaggio su Lazaro e Vojvoda, in difesa invece è duello Gravillon-Djidji.

Dall’altro lato, Gasperini potrebbe nuovamente stravolgere la formazione riproponendo l’attacco a due Hojlund-Zapata, con Lookman che sta facendo di tutto per recuperare. A supporto del duo danese-colombiano verrà confermato Pasalic, tornato al gol contro la Roma. Koopmeiners arretrerà di qualche metro, dietro c’è Palomino al posto di Djimsiti.

Come vedere Torino-Atalanta in diretta tv e in streaming

Torino-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Torino e Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’ultima vittoria del Torino davanti al proprio pubblico è datata 6 marzo ed è un dato di fatto che i granata in casa facciano parecchia fatica a fare gol: in quindici partite casalinghe hanno segnato a malapena 12 reti. L’Atalanta non sta brillando in quanto a continuità ma in questo momento ha maggiori motivazioni della squadra di Juric: ecco perché una vittoria della Dea è probabile, tenendo conto pure che i nerazzurri hanno sempre vinto nelle ultime tre trasferte giocate all'”Olimpico-Grande Torino”.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonijc; Sanabria.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Palomino; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2