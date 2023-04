Spezia-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Monza è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Lo Spezia, insieme al Lecce, è una delle due squadre che (quasi) all’improvviso si sono ritrovate invischiate nella lotta per non retrocedere.

Lo spettro della Serie B, inutile girarci attorno, si è di nuovo materializzato: se fino ad un mese fa il terzultimo posto appariva lontanissimo, dopo la rimonta del Verona è tornato lì, pericolosamente vicino. Solo un punto adesso separa i liguri di Leonardo Semplici dalla zona rossa. Si profila, insomma, un mese turbolento per i bianconeri, non più sicuri di giocare in massima serie per il quarto anno consecutivo. Il digiuno di vittorie nel frattempo prosegue. Lo Spezia non vince dallo scorso marzo, quando riuscì a sorpresa ad avere la meglio sull’Inter, castigata a due minuti dalla fine da un calcio di rigore di Nzola. Oltre al successo con i nerazzurri, l’unica affermazione del 2023 risale a gennaio. Contro il Torino fu decisivo sempre un tiro dagli undici metri dell’attaccante francese, i cui gol stanno letteralmente tenendo a galla la formazione ligure. Ha il sapore della sconfitta invece il pareggio di sabato scorso nel derby con la Sampdoria. Nella ripresa un colpo di testa di Verde ha rimesso le cose a posto dopo il vantaggio blucerchiato realizzato da Amione ma essere tornati con un solo punto in tasca da Marassi, contro una squadra che ha ormai un piede e mezzo in cadetteria, non può di certo rasserenare l’ambiente.

Monza in corsa per l’ottavo posto

Contro la Samp lo Spezia ha fatto registrare il terzo pareggio nelle ultime quattro giornate, interrotto solamente dalla netta sconfitta casalinga con la Lazio di Maurizio Sarri.

Gli uomini di Semplici dovranno giocoforza puntare all’intera posta in palio in uno dei due anticipi della trentaduesima giornata contro il Monza, rimasto senza obiettivi una volta raggiunta e oltrepassata quota 41 punti. I brianzoli la salvezza ce l’hanno in tasca da settimane ma non sembrano assolutamente in vena di regali. In Liguria arrivano da una doppia vittoria contro Inter e Fiorentina: a San Siro l’ha decisa un colpo di testa di Caldirola, contro i viola invece la squadra di Raffaele Palladino ha avuto la forza di reagire dopo essere finita sotto di due gol nei primi venti minuti, ribaltando i gigliati con un’autorete di Biraghi, Mota ed infine un rigore di capitan Pessina (3-2). Di questo passo il Monza potrebbe pensare di iscriversi alla corsa – puramente simbolica, per ora – per l’ottavo posto, che al momento coinvolge anche Torino, Udinese, Fiorentina e Bologna.

Spezia-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

In un match cruciale come questo Semplici dovrà fare a meno del suo cannoniere, Nzola, fermato da un infortunio. Lo sostituirà l’ex romanista Shomurodov, che andrà a completare il tridente insieme a Gyasi e Verde. A centrocampo si va verso le conferme di Bourabia ed Ekdal, ma anche di quella di Esposito. A sinistra Bastoni è favorito su Reca.

Nel Monza l’unico indisponibile è Sensi. Palladino dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Colpani e Caprari alle spalle di Mota, quest’ultimo in serrato ballottaggio con Petagna.

Come vedere Spezia-Monza in diretta tv e in streaming

Spezia-Monza è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Picco” di La Spezia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Spezia e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nel nuovo anno è calato drasticamente il rendimento dello Spezia davanti al suo pubblico: escludendo la vittoria con l’Inter, i liguri non sono andati oltre un pareggio contro dirette concorrenti come Lecce, Verona e Salernitana. Hanno la seconda peggior difesa casalinga con 24 reti incassate e non hanno segnato in tre delle ultime cinque gare giocate al “Picco”. Contro il Monza però le motivazioni possono fare la differenza e un risultato positivo degli uomini di Semplici, nonostante l’assenza di Nzola, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Spezia-Monza

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota.

Spezia-Monza: chi vince? Spezia

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1