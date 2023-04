Lecce-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Era febbraio quando il Lecce otteneva la sua ultima vittoria in campionato espugnando a sorpresa il Gewiss Stadium di Bergamo. Un successo, quello conquistato ai danni dell’Atalanta, che lasciava presagire una salvezza tranquilla per gli uomini di Marco Baroni, in netto anticipo rispetto alle previsioni. Tre mesi dopo invece i salentini si ritrovano di nuovo in piena lotta per non retrocedere e la permanenza in A non è affatto scontata.

Da quella partita i giallorossi hanno rimediato quasi esclusivamente sconfitte: sei di fila fino al pareggio di due settimane fa con il fanalino di coda Sampdoria, un punto che non è servito a muovere la classifica, sempre più deficitaria. Dietro, intanto, il Verona continua a vincere e da domenica scorsa gli scaligeri sono a soli due punti dal Lecce, che nell’ultima giornata si è arreso 2-0 al Milan nella trasferta proibitiva di San Siro. Nonostante un inizio positivo, gli uomini di Baroni si sono dovuti arrendere alla doppietta di un sempre più straripante Leao, che ha seminato il panico nella retroguardia giallorossa. I tre punti adesso mancano da otto partite, con il Lecce che nel frattempo si ritrova risucchiato nella bagarre.

Lecce, vietato sbagliare

Strefezza e compagni, che da febbraio hanno segnato a malapena due gol, chiedono aiuto ai loro tifosi: l’ultima vittoria casalinga risale al 4 gennaio contro la Lazio.

In Salento arriva l’Udinese, fresca di tris rifilato alla Cremonese, travolta 3-0 alla Dacia Arena dai gol di Samardzic, Perez e Success. I bianconeri avevano bisogno di darsi una scossa dopo le due pesanti sconfitte esterne contro Bologna e Roma, in cui avevano subito complessivamente sei gol, interrotte solo dal 2-2 interno con il Monza. La corsa per il settimo posto, di fatto, non esiste più dopo la restituzione dei punti alla Juventus ma i friulani possono ancora dire la loro per l’ottava piazza, comunque prestigiosa – specie per una squadra che non è abituata a chiudere nella parte sinistra della classifica – attualmente occupata dal Bologna, che ha due punti in più degli uomini di Andrea Sottil.

Lecce-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

In casa Lecce gli unici indisponibili sono Pongracic e Pezzella, per il resto Baroni non sembra avere molti dubbi, Nel tridente dovrebbe tornare Strefezza, pronto a supportare Di Francesco e Ceesay, in vantaggio nel duello con Colombo. L’altro nodo da sciogliere riguarda il centrocampo, dove si contendono una maglia Gonzalez e Oudin.

Poche novità nella formazione dell’Udinese, che sarà molto simile a quella che domenica è scesa in campo contro la Cremonese. In attacco ritorna Beto mentre non ci sarà Success, alle prese con una lesione muscolare alla coscia destra. In mezzo conferma per Samardzic, tra i migliori in campo (ed anche autore di un gol) contro i grigiorossi.

Come vedere Lecce-Udinese in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Osservano il rendimento esterno dell’Udinese nel girone di ritorno – una sola vittoria e zero gol segnati nelle ultime due trasferte – si può dare fiducia al Lecce, di nuovo improvvisamente coinvolto in zona retrocessione ed obbligato a fare punti. Se ne facciamo un discorso di motivazioni sono i salentini ad avere bisogno come l’aria della vittoria per tornare a respirare dopo tre mesi vissuti in apnea. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete come all’andata, quando alla Dacia Arena terminò con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; González, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becão, Bijol, Pérez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1