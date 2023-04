Ajla Tomljanovic, semaforo rosso: Roma e quell’errore imperdonabile

Ajla Tomljanovic, non ci siamo proprio: la confessione a bruciapelo della tennista ha lasciato tutti di stucco.

Matteo Berrettini si è decisamente rifatto una vita. Un anno dopo la rottura con la collega Ajla Tomljanovic ha cominciato a frequentare, come noto, la showgirl Melissa Satta. Ha voltato pagina ed è andato avanti, dunque, chiudendo con il passato e iniziando una nuova relazione.

La tennista di origini croate, naturalizzata però australiana, è invece felicemente single. Alla sua porta gli spasimanti non mancheranno di certo, ma per il momento sembra stare benone. E non avvertire, di conseguenza, la necessità di legarsi a qualcuno. Forse preferisce concentrarsi un po’ di più sul tennis e investire le energie in quello, piuttosto che in un altro rapporto. Soprattutto adesso che la riabilitazione è agli sgoccioli e che il momento di tornare in campo, dopo il lungo stop imposto dall’intervento al ginocchio, è ormai all’orizzonte. Lei non sta nella pelle e anche i suoi tifosi, per la verità, sono impazienti di rivederla giocare.

Adesso si trova in Florida, a Boca Raton, dove vive la sua famiglia. Ha ricominciato ad allenarsi da qualche settimana e l’annuncio del suo rientro, a questo punto, potrebbe essere davvero imminente. Nel frattempo si sta sgranchendo le gambe e sta approfittando di questa pausa per godersi un po’ casa e gli affetti. Cosa assai rara per i tennisti, costretti a girare il mondo di continuo e a trascorrere 11 mesi l’anno lontani dal proprio nido.

Ajla Tomljanovic, che confusione: tutto per una fontana

Non dev’essere facile per Ajla sopportare questa distanza, essendo lei legatissima ai suoi familiari. Soprattutto a sua sorella, che è anche la sua migliore amica e che festeggia proprio oggi il suo compleanno.

La Tomljanovic ha voluto fare gli auguri ad Hana in maniera un po’ speciale, postando video e fotografie e prendendola un po’ in giro. Uno scatto in particolare, tra i tanti condivisi dall’ex fidanzata di Berrettini, ha attirato l’attenzione, perché piuttosto spassoso. L’immagine raffigura la sorella della tennista a Piazza Navona, a Roma. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che, a giudicare dalla didascalia, abbiamo scoperto che c’è stato un terribile equivoco.

Ajla ha confessato che lei ed Hana erano convinte, ai tempi dello scatto, che quella fosse la Fontana di Trevi. Si sono quindi immortalate a vicenda in Piazza Navona nella convinzione di trovarsi in tutt’altro luogo. Che sia stato proprio Berrettini, a suo tempo, a rivelare loro la verità e l’entità della loro gaffe?