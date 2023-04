Tennis, tra tornei e foto piccanti: la doppia vita della figlia d’arte

Tennis, la giocatrice – nota per essere una figlia d’arte – si divide tra competizioni sportive e foto mozzafiato che lasciano sempre i followers a bocca aperta.

Nata a Budapest nel 1998, la tennista ha iniziato a praticare lo sport quando era appena una bambina seguendo le orme dei genitori, entrambi ex giocatori di tennis. Oggi è una delle professioniste più chiacchierate: la sua popolarità non è legata solamente ai suoi traguardi, ma anche alla sua “seconda vita” sui social. Sul web, infatti, vanta migliaia di followers che è riuscita a conquistare con il suo charme.

Nel corso della sua carriera ha vinto un titolo in singolare e ben 13 nel doppio nel circuito ITF. Ha ottenuto il suo primo titolo WTA nel 2018, in coppia con Georgina Garcia Pérez, arrivando nello stesso anno a raggiungere il suo best ranking nel doppio alla posizione numero 67. Si è avvicinata al mondo del tennis a soli 3 anni, intraprendendo la stessa strada dei genitori.

Sia il padre Tibor Stollar che la madre Yevett Varga in passato sono stati tennisti professionisti ed è stato il padre a farle da allenatore inizialmente, prima che si affidasse Zoltan Kuharsky. Fanny Stollar ha esordito da giovanissima e all’età di 11 si è aggiudicata la sua prima vittoria al Nike Juniors Tour delle Bahamas. Un anno dopo ha trionfato al Campionato ungherese, affermandosi come la più giovane vincitrice di sempre.

Tennis, Fanny Stollar lascia tutti a bocca aperta mentre prende il sole

Nel 2015 Fanny ha vinto il suo primo torneo professionistico ITF in Romania. Negli anni si è fatta conoscere ai tifosi per i risultati raggiunti, dimostrando di avere una grande determinazione. Nel 2021 la sua promettente carriera è stata messa a rischio da un infortunio che l’ha costretta a fermarsi per qualche tempo. Tuttavia, la pausa non è durata molto.

È tornata a gareggiare in occasione del torneo WTA 250 di Guadalajara con Maria Sanchez. Fanny è una delle tenniste più in vista del momento e, sui social, può vantare un notevole seguito. La sua popolarità non si lega solamente alla carriera di tennista: come spiegato in precedenza, infatti, è anche una modella. È dotata di una bellezza impressionante e di un fisico mozzafiato, che sfoggia puntualmente negli scatti condivisi su Instagram.

Recentemente ha sorpreso i fan con lo scatto che vi proponiamo. Qui è possibile vedere la splendida giocatrice in spiaggia: dal suo sorriso raggiante, possiamo dire che si è goduta a pieno il momento di relax al mare. I suoi capelli biondi sono mossi dal vento, mentre con una mano regge il costume blu che lascia intravedere il suo decolleté. Fanny è meravigliosa come sempre e, nello scatto, è estremamente sensuale.