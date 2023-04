Scommesse, sette pareggi per 6mila euro: un sogno che si avvera

Scommesse, sette pareggi per il colpo grosso da 6 mila euro. Dopo tanti tentativi è un sogno che si avvera. Ecco dove è successo

Un sogno che si avvera. Uno di quei colpi che succedono una sola volta nella vita. Non tanto per i soldi che sono stati vinti – in questo lungo periodo vi abbiamo raccontato di vincite davvero clamorose – ma per il modo come i quasi 7mila euro sono stati portati a casa.

Saper giocare, senza dubbio, e anche un pizzico di fortuna, che come sappiamo è una componente fondamentale per chi decide di scommettere sulle partite. Ed è quello che è successo a Ventimiglia, in provincia di Imperia, in Liguria, dove uno scommettitore ha beccato la bellezza di sette pareggi tra Serie A, Serie B e Bundesliga. Un colpaccio vero e proprio per una quota che superate le 2mila volte la posta e che con una scommessa di soli 3 euro ha regalato 6.898 euro. Il bonus in questo caso era di 739 euro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questa schedina, clamorosamente, vincente. La notizia è riportata da Agimeg.it

Scommesse, ecco la schedina vincente

Sette pareggi, dicevamo. Pareggi tutti usciti nella giornata di sabato, quando in campo è sceso quasi tutto il campionato di Serie B, il Milan in Serie A, e Colonia-Mainz in Bundesliga: sì, è stata questa la partita del campionato tedesco che ha permesso il colpo grosso.

Come detto in questa schedina c’era anche il Milan, che grazie alla rete di Pobega ha pareggiato il vantaggio immediato del Bologna. Poi i rossoneri, anche in vista del match di questa sera contro il Napoli al Maradona che potrebbe regalare la semifinale di Champions League, hanno tirato i remi in barca, e hanno portato a casa un punto. E poi, infine, la Serie B. Il pareggio tra Reggina e Benevento, quello tra Frosinone e Cagliari, il Cittadella che ha impattato contro il Cosenza, Spal e Brescia che hanno deciso di fare due feriti piuttosto che un morto (cit.) e infine Bari-Como con la rimonta oltre il novantesimo della squadra di Mignani che alla fine del primo tempo era sotto di due reti. Insomma, la fortuna come compagna di viaggio. Ma il colpo rimane davvero bello importante. Da intenditore.