Tennis, weekend di fuoco: anche sotto rete è bella da impazzire

Tennis, che sfoggi un abito da sera o un completino sportivo non fa alcuna differenza: è sempre lei la più sexy.

I completini sportivi particolarmente succinti sono la sua passione. Ma non disdegna neanche i bikini, quelli realizzati con meno tessuto possibile ovviamente, i crop-top, di gran tendenza quest’anno, e le minigonne. Il suo guardaroba, a giudicare dal profilo social, dev’essere pieno zeppo di questi capi.

Per non parlare, poi, della collezione di abiti spettacolari che certamente affollerà la sua abitazione. Con quelli indosso, si sbizzarrisce più che mai. Li predilige stretti come una seconda pelle, ornati da scolli vertiginosi e impreziositi, perché no, da inserti in pizzo o trasparenti. Perché mostrare le curve che Madre Natura le ha dato in dono è senza ombra di dubbio una delle sue attività preferite. Come darle torto, d’altra parte? Se avessimo le curve di Rachel Stuhlmann anche noi, probabilmente, faremmo lo stesso. Gli occhi d’altronde sono fatti per guardare, non è così che si dice?

E avranno certamente guardato, e anche tanto, gli occhi dei suoi follower. La tennis influencer numero uno al mondo, così come è stata etichettata e come ama definirsi lei stessa, di materiale per ammaliarli gliene fornisce praticamente ogni giorno. Su Instagram è attivissima e i suoi scatti, uno più fenomenale dell’altro, riescono sempre a fare centro. Non ci stupisce che sia così, essendo studiati proprio per questo.

Tennis, Rachel Stuhlmann si allena e il popolo dei social resta senza fiato

Non si trova a Montecarlo, dove credevamo che fosse. Qualcosa, forse gli impegni lavorativi, non devono averle consentito di presenziare alla finale del terzo Masters 1000 della stagione, quello, appunto, che si è tenuto nell’ultima settimana nel Principato di Monaco.

Ma non avrebbe mai tollerato un weekend senza tennis, la sensualissima Rachel, ragion per cui ha deciso stavolta di scendere in campo personalmente. Ha impugnato la sua racchetta, fatto scorta di palline ed è corsa sul cemento regalandosi un fine settimana di fuoco all’insegna del suo sport preferito. Incendiando al tempo stesso, ovviamente, il suo caro Instagram.

Sì, perché la Stuhlmann è semplicemente pazzesca anche quando gioca. Sotto rete ci va agghindata di tutto punto, con le curve strabilianti fasciate in completini sportivi che rivelano, a volte, fin troppo. Questo era scollatissimo e talmente attillato che nessuno avrà avuto bisogno di mettere in moto la fantasia. Già, tutto si può dire tranne che Rachel, con questo scatto da capogiro, non si sia superata…