Scommesse, con 5 euro non suoi ne vince 6mila

Scommesse, è successo tutto il 14 aprile, una data che non dimenticherà mai. Con 5 euro non suoi ne porta a casa oltre 6 mila. Ecco come

Entro, spacco, esco. Potrebbe essere questo il meme giusto per la storia che vi stiamo per raccontare. Infatti tutto è successo nello spazio di pochissime ore. E tutto è successo il 14 aprile scorso, in Toscana.

Un uomo originario della Sardegna ma residente a Firenze, ha deciso infatti di fare il colpo della settimana con 5 euro che non erano nemmeno i suoi. E nemmeno di un amico e nemmeno li ha rubati. Ma solamente sfruttando il bonus che gli è stato messo sul conto online appena aperto di Sportbet.it. Sì, il solito bonus, quello che qualunque agenzia regala nel momento in cui una persona decide di iscriversi per effettuare comodamente da casa qualche scommessa online sulle partite o sui vari sport. E, con quel bonus, l’uomo si è portato a casa – così come scritto da Agimeg.it che ha pubblicato anche la schedina vincente – la bellezza di oltre 6 mila euro. Per la precisione sono stati 6.489. E non è finita qui.

Scommesse, i soldi vinti col cash out

L’uomo ha deciso di sfruttare il bonus per giocare 14 partite, puntando sui classici 1 X e 2 e mettendo solamente tre doppie. Tra campionato spagnolo, Championship e Serie A è riuscito a indovinare tutti i risultati in questione.

Ma non solo, all’appello ad un certo punto mancava solamente una sola partita, quella della Lazio contro lo Spezia e il giocatore aveva messo il segno 2. Ma ha deciso di non aspettare, sfruttando quindi la possibilità del cash out e “perdendo” poco più di 500euro. Una cifra irrisoria rispetto alla vincita piazzata nemmeno con i propri soldi visto che, non ci sono comunque delle notizie nel merito, nel momento dell’apertura del conto non aveva fatto nessun deposito. Poco male per lui che cinque euro li ha fatti fruttare immediatamente e nel migliore dei modi, con una vincita clamorosa e con quote davvero importanti. Beh, poi ovviamente c’è stato anche il bonus che ha fatto alzare la posta in palio. Ma la giocata rimane ed è una di quelle che fanno presto il giro del web.