Tennis, certe curve non passano mai di moda: Instagram in fiamme

Tennis, certe curve non passano mai di moda: con le sue ultime foto ha mandato Instagram in fiamme.

Nel corso della sua carriera quasi trentennale si è fatta conoscere in tutto il mondo per i traguardi raggiunti guadagnandosi il soprannome “The Queen”. Considerata una delle migliori di tutti i tempi, un anno fa ha deciso di dire ufficialmente addio alle competizioni. Eppure, il web continua ad impazzire per lei: le ultime foto postate su Instagram hanno mandato tutti in delirio.

Il suo percorso ha avuto inizio a metà anni ’90. Negli anni si è portata a casa ben 73 WTA in singolare, dei quali 23 sono di prove del Grande Slam. È nota per essere la tennista ad aver registrato i maggiori guadagni di sempre, tra sponsorizzazioni e vittorie. Serena Williams ha saputo unire la potenza e la forza (non solo fisica ma anche mentale) ad una precisione che l’ha portata lontano.

Insieme alla sorella maggiore Venus ha trionfato in 14 dei 16 tornei del Grande Slam in doppio che ha vinto. Il suo ultimo match è stato in occasione dello US Open dello scorso anno dove ha raggiunto il terzo turno, prima di essere sconfitta dall’avversaria australiana Ajla Tomljanovic.

Williams si è guadagnata una fama internazionale affermandosi come una delle più grandi tenniste di sempre. Nonostante il ritiro dallo sport, i suoi successi continueranno ad essere ricordati. Le sue vittorie l’hanno resa estremamente popolare: sui social l’atleta ha un enorme seguito e anche se ha lasciato il tennis può contare sempre sull’amore di milioni di tifosi e non.

Tennis, Serena Williams e il servizio fotografico che ha mandato in tilt Instagram

Oggi Williams ha 41 anni e la sua vita è decisamente cambiata da quando il tennis non occupa più gran parte del suo tempo. Eppure, il suo legame con la racchetta è impossibile da sciogliere. Solamente in questi giorni ha posato per un servizio fotografico in cui stringe quello che è il suo “accessorio” preferito.

Su Instagram la campionessa ha condiviso alcune foto dello shooting, scatenando subito l’entusiasmo dei followers. Williams ha sorpreso tutti sfoderando il suo fascino: indossa un top bianco abbinato ad un paio di shorts di jeans e stivali neri che le arrivano al ginocchio. Il look le dona incredibilmente e mette in risalto il suo bellissimo fisico avvenente.

Questa non è la prima volta che l’atleta è protagonista di un servizio fotografico mozzafiato. Williams, infatti, oltre ad essere una delle più grandi tenniste di tutti i tempi è dotata di uno charme che ha sempre stuzzicato le fantasie dei fan. Sui social, condivide spesso foto in cui è possibile vederla in tutto il suo splendore, che vengono sempre sommerse dai commenti dai followers.