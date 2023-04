Cadice-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Cadice-Real Madrid è una partita della ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sconfitta interna contro il Villarreal ha detto una cosa: il Real Madrid ormai non pensa più alla Liga nonostante quelle che sono state le parole di ieri in conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Che non ha detto che ci crede, ma che ha spiegato che la sua squadra non mollerà fino alla fine.

Difficile credere in questo caso al tecnico italiano: che in mezzo alla settimana andrà ad affrontare il Chelsea a Londra per il ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo il 2-0 del Bernabeu. Ampiamente favorita la squadra spagnola per il passaggio del turno che poi probabilmente se la dovrà vedere con il Manchester City di Guardiola. Ormai i pensieri dei campioni d’Europa e del Mondo in carica sono rivolti tutti verso la massima competizione europea. Però, da qui a pensare che in Liga possa arrivare un’altra sconfitta, ce ne passa.

Sicuramente il Cadice vorrebbe approfittare di questo momento, visto che la squadra padrona di casa è sì a metà classifica ma senza dubbio non è così tranquilla visti i non tanti punti che ci sono tra loro e la zona rossa. Ma da qui a pensare – ripetuto un’altra volta – che il Cadice possa prendersi i tre punti ce ne passa. Anzi, a dire il vero, e senza paura di essere smentiti, è il Real Madrid che dovrebbe prendersi la vittoria. Anche perché non ci sarà un turno di riposo nemmeno per Benzema, che scenderà in campo dal primo minuto.

Come vedere Cadice-Real Madrid in diretta tv e streaming

Cadice-Real Madrid è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Di certo non arriverà una seconda sconfitta consecutiva per il Real Madrid: la squadra di Ancelotti vuole rifarsi anche per difendere il secondo posto in classifica davanti ai cugini e rivali dell’Atletico. Vittoria esterna assicurata.

Le probabili formazioni di Cadice-Real Madrid

CADICE (3-5-2): Gil; Carcelen, Hernandez, Fali, Espino; Bongonda, Fede, Alcaraz, Sobrino; Guardiola, Ramos.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Nacho; Tchouameni, Camavinga, Ceballos; Asensio, Benzema, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2