Napoli-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Verona è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Napoli è in fibrillazione e i sentimenti che stanno vivendo i tifosi partenopei sono a dir poco contrastanti. Perché se da una parte c’è la legittima euforia per uno scudetto che è ormai in cassaforte da mesi, dall’altra la doppia sfida di Champions League con il Milan che potrebbe schiudere le porte verso una storica semifinale sta un po’ turbando la serenità dell’ambiente azzurro. Nel giro di dieci giorni il Napoli si è arreso due volte ai rossoneri, prima in campionato e poi nella coppa dalle grandi orecchie, senza segnare gol.

Mercoledì scorso, nella gara d’andata, la squadra di Luciano Spalletti ha rimediato un’altra sconfitta, sicuramente meno pesante dello 0-4 del “Maradona” ma non meno dolorosa. A differenza dell’inaspettata goleada subita dieci giorni prima, Kvaratskhelia e compagni hanno seguito il solito copione ma si è avvertita l’assenza di un centravanti di peso come Osimhen, costretto ai box da un infortunio. L’1-0 è un risultato ribaltabile ma nella gara di ritorno, in programma martedì, gli azzurri – che saranno privi di due pedine fondamentali come Anguissa e Kim – dovranno vincere con almeno due gol di scarto. Prima di pensare al derby europeo il Napoli sarà chiamato a cucirsi un altro pezzettino di scudetto nel match casalingo di campionato contro un Verona impelagato nella lotta per non retrocedere. Il ritorno al successo, intanto, è stato immediato dopo la debacle con il Milan: i partenopei non hanno brillato nella trasferta di Lecce (1-2) ma hanno mantenuto intatto il vantaggio sulla seconda, la Lazio, che di punti ne ha sempre sedici in meno.

Il Verona non vince a Napoli dal 1983

Non è mai semplice, tuttavia, affrontare squadre come quella gialloblù che sono a caccia di preziosi punti salvezza. Il Verona è tornato a credere prepotentemente nella permanenza in massima serie dopo la vittoria (2-1) di sabato scorso con il Sassuolo, arrivata in pieno recupero grazie ad un gol dell’attaccante argentino Gaich.

Un successo fondamentale che ha permesso agli uomini di Marco Zaffaroni di portarsi a -4 dallo Spezia, che a Firenze non è andato al di là di un 1-1. Un margine che tiene vive le speranze degli scaligeri, tornati a gioire dopo un digiuno di sei giornate in cui avevano collezionato quattro sconfitte e due pareggi. Per avere la meglio sulla capolista della Serie A, anche se priva del suo cannoniere e distratta dalla Champions League, servirà una gara sostanzialmente perfetta. E soprattutto sfatare il tabù “Maradona”: l’ultima vittoria del Verona in casa del Napoli risale addirittura al 1983, prim’ancora che il campione argentino a cui oggi è intitolato lo stadio sbarcasse nel capoluogo campano.

Napoli-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Spalletti non rischierà Osimhen, che ha recuperato dall’infortunio ma verrà preservato in ottica Milan. Al centro dell’attacco azzurro dovrebbe giocare Raspadori, tra Politano e Kvaratskhelia, mentre Lobotka e Zielinski sono a rischio turnover. In difesa sarà Juan Jesus ad affiancare Kim, con Olivera che verrà preferito a Mario Rui sulla fascia sinistra.

Dall’altro lato, Zaffaroni deve ovviare alla squalifica di Veloso: molto probabilmente Duda arretrerà di qualche metro, andando a dare manforte a Tameze. Sulla trequarti Ngonge e Verdi supporteranno uno tra Djuric e Gaich: favorito il bosniaco. Dovrebbe tornare tra i convocati anche Lazovic, pronto a dare il suo contributo dalla panchina.

Come vedere Napoli-Verona in diretta tv e in streaming

Napoli-Verona in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nonostante la non banale differenza di motivazioni, il Napoli non dovrebbe mancare l’appuntamento con i tre punti nella sfida con il Verona. Un eventuale passo falso, infatti, potrebbe essere deleterio in vista dell’imminente ritorno con il Milan. Senza Osimhen è indubbio però che gli azzurri perdano qualcosa a livello offensivo: ecco perché ci aspettiamo una gara da meno di quattro gol complessivi, tenendo conto pure dell’atteggiamento conservativo degli scaligeri.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Verdi, Ngonge; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1