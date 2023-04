Formazioni ufficiali Milan-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida in programma al Meazza. Le ultime dritte.

Non è una partita come le altre, non può esserlo. Dopo le emozioni fatte vivere dall’Inter nella notte del “Da Luz”, su il sipario al grande quarto di finale in salsa italiana che vedrà opporsi Milan e Napoli, dal quale ci si aspetta spettacolo e tante varianti tattiche interessanti.

A pochi giorni di distanza dal largo successo con il quale gli uomini di Pioli hanno letteralmente ammutolito il “Maradona”, il Milan lancia di nuovo il suo guanto di sfida alla capolista della Serie A, che da un punto di vista fisico si presenta al big match di San Siro non nel suo periodo di forma più smagliante. Senza Osimhen e Simeone, infatti, Luciano Spalletti è stato costretto a rivedere in maniera importante il proprio attacco: il tecnico di Certaldo si affida

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud.

NAPOLI (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratshelia.

Milan-Napoli, il pronostico marcatori

Sarà una sfida che farà della battaglia sugli esterni uno dei propri leit-motiv caratterizzanti. La corsia mancina del Milan, quella sulla quale graviteranno Theo Hernandez e Leao, promette scintille. Di Lorenzo avrà il suo bel da fare per contenere le sortite dell’esterno offensivo dei rossoneri, che al “Maradona”, riproposto nuovamente largo a sinistro, ha dimostrato nuovamente di poter fare la differenza. Leao potrebbe trovare il gol con una giocate delle sue: il Napoli nelle ultime uscite stagionali non è apparso impeccabile e da un punto di vista atletico potrebbe faticare a tenere a bada gli spunti del fuoriclasse di Pioli, sempre più vicino a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Napoli

Theo Hernandez e Di Lorenzo intrigano come possibili opzioni tiratori: il terzino francese è in grado di fungere da ala aggiunta, a supporto della manovra. Anche il laterale di Spalletti sta disputando forse una delle sue migliori stagioni. Per il tiro dalla lunga distanza, invece, occhio a Sandro Tonali, capace di fare il bello e il cattivo tempo quando chiamato in causa. Rrahmani rischia il giallo, dal momento che non sempre riesce a trovare le contromisure giuste quando attaccato in velocità. Tuttavia occhio sempre all’esuberanza di Theo Hernandez, che potrebbe costargli un cartellino. Rischiano di finire sul taccuino del direttore di gara anche Bennacer e Kjaer.