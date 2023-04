Pisa-Cagliari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Pisa-Cagliari è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca lunedì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel momento in cui Claudio Ranieri si è seduto sulla panchina del Cagliari, ha detto chiaramente di puntare alla promozione diretta in massima serie. Per far ingranare una squadra che era stata costruita in estate con questo obiettivo, il tecnico romano ci ha messo un poco di tempo, ma adesso le cose stanno andando decisamente bene.

Ora: pensare che i sardi possano riuscire in questo appare difficile. Sono tredici i punti di distacco dal Genoa che occupa il secondo posto in classifica e che in questo momento se ne andrebbe dritto in massima serie. Ma il target della squadra di Ranieri rimane ovviamente quello di andare in A passando dai playoff. E allora meglio prendersi una posizione, la quarta ad esempio, che farebbe saltare il primo turno.

Il SudTirol, al momento di punti ne ha 6 in più. Quindi raggiungibile. Come è raggiungibile anche dal Pisa che è distante solamente una lunghezza dal Cagliari. Una gara d’altissima classifica quella in terra toscana. Con una squadra che però, vista la rosa che ha a disposizione, è favorita. E parliamo ovviamente degli ospiti.

Sì, vero: il Pisa da quando D’Angelo ha preso il posto di Maran in panchina ha cambiato passo e atteggiamento dimostrando di poter essere protagonista. Ma a lungo andare, almeno noi siamo convinti così, i reali valori vengono fuori. E il Cagliari è superiore al Pisa.

Come vedere Pisa-Cagliari in diretta tv e in streaming

Pisa-Cagliari è in programma lunedì 10 aprile e si gioca alle 18:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Pisa-Cagliari

In una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare, il Cagliari è leggermente avanti al Pisa e sogna il colpo grosso. E la squadra di Ranieri ha le carte in regola per riuscire nell’intento.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-1-2): Nicolas; Calabresi, Barba, Caracciolo; Esteves,Marin, Nagy, Beruatto; Morutan; Gliozzi, Moreo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makombou, Lella; Mancosu; Prelec; Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2