Milan-Empoli 0-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Empoli, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di venerdì 7 aprile di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti.

Il match serale di venerdì 7 aprile di Serie A è la sfida a San Siro fra Milan ed Empoli. La squadra di Pioli viene da un trionfale 0-4 contro il Napoli, in trasferta. Rafael Leao non è al 100% della condizione e per questo, visto che mercoledì c’è il fondamentale match di Champions League contro gli azzurri di Spalletti, Pioli ha ragionato tutta la settimana sull’opportunità di schierarlo, scegliendo alla fine di farlo partire dalla panchina.

Per la difesa l’allenatore del Milan conferma lo schema a quattro confermata. Thiaw vince il ballottaggio con Kjaer per affiancare Tomori al centro. L’Empoli Zanetti si arrende all’impossibilità del recupero di Vicario: al suo posto c’è Perisan. Confermata la difesa a quattro con la novità de Winter al posto di Ismajli.

Momenti clou della sfida

Gli uomini di Pioli appaiono poco propositivi nei primi minuti, bloccati da un Empoli quadrato. I rossoneri fanno tanto possesso palla ma non creano occasioni. Al 13′ le prime occasioni con Perisan che risponde presente. L’altra grossa chance è al 40′ con Tonali, poi sostanzialmente nulla per il resto del primo tempo.

Al 50′ il Milan in avanti con Pobega, ma il suo sinistro termina fuori di poco. Cinque minuti dopo è pericoloso Saelemaekers con il destro: palla deviata in angolo. Origi si divora un goal, Theo chiede un rigore, poi l’arbitro indica il dischetto al 59′ per un tocco di braccio che non c’è (la Var annulla). Fino a questo momento Empoli mai al tiro in porta. Al 77′ Florenzi trova il palo su tiro al volo. Dieci minuti dopo c’è una bella parata di Perisan su Diaz. Giroud la mette dentro al 89′, ma la rete è viziata da un tocco di mano: annullato.

Tabellino e pagelle di Milan-Empoli

Milan (3-4-2-1): Maignan; Calabria (62′, Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer (62′, Diaz), Tonali; Saelemaekers (84′, De Ketelaere), Pobega, Rebić (70′, Leao); Origi (70′, Rebic). Allenatore: Pioli

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin (78′, Haas), Bandinelli (64′, Grassi); Baldanzi (78′, Cacace); Caputo (64′, Cambiaghi), Piccoli (86′, Satriano). Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Matteo Mercenaro di Genova

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: 38′, Pobega (M); 93′, Cambiaghi (E), 94′ Satriano (E). Espulsioni:; Recupero: 2′, primo tempo; 7′, secondo tempo.

Peggiore in campo per il Milan Origi, mai pericoloso e in un paio di occasioni davvero svagato (5). Nell’Empoli si distingue per il lavoro diligente Perisan fra i pali: una prova di grande personalità (7). Bene pure De Winter e Luperto in difesa (6,5). Buona applicazione tattica e atletica per Thiaw, che recupera moltissimi palloni e sbarra la strada agli attaccanti toscani (6,5). Florenzi porta vivacità e grinta in mezzo al campo: la sua iniziativa è la più pericolosa della partita (6,5). Marin è interprete di una gara di gran sacrificio, con corse, interdizioni e un interessante volata box-to-box (6). Partita scialba di Pobega (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro Mercenaro di Genova, con Mondi e De Meo (Valeri sarà il quarto uomo, e al Var La Penna e Di Martino) gestisce la gara con affanno. Il Milan chiede tre rigori nel secondo tempo. Il secondo, quello su Theo, sembra quello più dubbio. L’arbitro nega i primi due e dà il terzo, per tocco di mano in area, ma la Var stabilisce che non c’è fallo. Un altro rigore viene invocato al 79′ dal Milan per un contatto su Giroud: niente fallo. Giusto annullare il goal di Giroud all’89’: c’è un tocco con la mano.

Ecco gli highlights della gara: