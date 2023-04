Napoli-Milan 0-4, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Napoli-Milan, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di domenica 2 aprile di Serie A, con gli episodi da moviola e i voti.

Il match più importante della giornata di Serie A è la sfida al Maradona fra Napoli e Milan. Da una parte la squadra che si candida a vincere lo scudetto, dall’altra la campione in carica. Il Napoli gioca senza il capocannoniere Osimhen, bloccato per infortunio.

Spalletti deve rinunciare anche a Mathias Olivera frenato da un episodio di lombalgia. Si rivede, invece, Giacomo Raspadori (che va in panchina). Pioli torna alla difesa a quattro e ripropone Calabria. In attacco non ci sarà Ibrahimovic, di nuovo infortunato. Torna però Giroud dalla squalifica.

Spalletti punta come sempre sull’estro di Kvara e sulla solidità della difesa. Gli azzurri hanno incassato un solo goal nelle ultime sette sfide di campionato. La squadra di Spalletti ha perso 1-0 contro la Lazio, poi ha vinto sei partite senza incassare neanche una rete.

Momenti clou della sfida

Gli uomini di Spalletti attaccano subito con Simeone, senza creare pericoli. Al 4′ si vede il Milan, con Diaz, che ci prova con il sinistro: Meret blocca senza problemi. Tre minuti dopo, ancora il Cholito Simeone anticipa Tomori e calcia di sinistro, la sfera finisce però alta. Al 17′ il Milan va in vantaggio con Leao: Brahim Diaz salta Lobotka e Mario Rui poi serve il portoghese che beffa Meret con uno scavetto. Diaz segna lo 0-2 al 25′: il calciatore spagnolo con cittadinanza marocchina dribbla Mario Rui nell’area piccola e tira, la palla deviata finisce in porta. Al 42′ ci riprova Diaz con un bel tiro deviato in angolo. Nell’intervallo scoppia il caos sugli spalti: i tifosi del Napoli se le danno fra loro in curva.

Nel secondo tempo il Napoli parte all’attacco ma non riesce a creare pericoli. Il Milan graffia in contropiede: al 50′ Giroud calcia in diagonale la palla che va di poco a lato. Al 55′ Maignan para un affondo di Kim, poi, di faccia, blocca Mario Rui. Leao segna lo 0-3 al 60′: salta Rrahami e insacca con il sinistro. Saelemaekers umilia la difesa e poi Meret con un tunnel nell’azione dello 0-4: il goal è bellissimo. Napoli in confusione totale. Saelemakers va vicino alla doppietta cinque minuti dopo il goal.

Tabellino e pagelle di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (81′, Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka (68′, Elmas), Zielinski (68′, Ndombele); Politano (68′, Lozano), Simeone (77′, Raspadori), Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer (84′, De Ketelaere), Tonali; Brahim Diaz (56′, Saelemaekers), Krunic (84′, Bakayoko), Leao (74′, Origi); Giroud (74′, Rebic). All.: Pioli

ARBITRO: Antonio Rapuano (sezione di Rimini)

MARCATORI: 17′, Leao (M); 25′, Diaz (M); 60′, Leao (M); 68′, Saelemaekers (M)

NOTE: Ammoniti: 35′, Giroud (M); 40′, Lobotka (N); 63′, Krunic (M) . Espulsioni:; Recupero: 0′, primo tempo; 2′, secondo tempo.

Le pagelle: Diaz spacca la partita mettendo in imbarazzo continuo Mario Rui: grande lavoro sulla fascia, bella giocata sul primo goal di Leao e tante belle azioni in attacco (7,5). Grande partita per Leao, con due goal e tanto lavoro di sacrificio sulla fascia (7,5). A centrocampo domina Bennacer: gioca da trequartista in marcatura a uomo su Lobotka ma mette tanti palloni dentro (7). Lobotka e Mario Rui giocano molto al di sotto dei loro standard e sono responsabili del brutto tempo del Napoli (5). Maluccio anche Zielienki (5,5). Kjaer chiude con personalità gli attaccanti del Napoli (6,5). Di Lorenzo è uno dei più vivaci dei partenopei: recupera palloni e prova dribbling (6). Saelemaekers fa il Kvaratskhelia, dribbla, segna e fa tremare più volte la difesa del Napoli (7,5). Bakayoko unico insufficiente nel Milan (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro Rapuano ammonisce Giroud nel primo tempo: sanzione giusta. Il Napoli protesta per un fallo su Politano, dopo una manata di Leao alla fine del primo tempo: dal replay si vede che il contatto è involontario e lieve. I rossoneri invece protestano per un calcione di Kvara a Calabria non sanzionato: poteva starci il giallo.

Ecco gli highlights della gara: