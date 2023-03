Giroud, il pubblico non riesce a credere ai suoi occhi: ora non si fa altro che parlare delll’incredibile somiglianza sui social network.

La genetica non è una scienza esatta, ma è altrettanto vero che certe volte i geni sono in grado di compiere delle vere e proprie magie. Di determinare delle somiglianze che più che pazzesche sono incredibili.

È il caso di due fratelli, uno dei quali più popolare dell’altro, che sono praticamente identici. Lo sono al punto tale che gli appassionati di calcio sono rimasti letteralmente sbalorditi quando, nelle scorse ore, li hanno visti insieme. La coppia di “sosia” ha partecipato ad una diretta streaming sul canale televisivo francese Telefoot, ed è stato in quell’occasione che il pubblico si è accorto di quanto strabiliante sia la somiglianza. Ma chi sono i fratelli identici dei quali stiamo parlando?

Ci riferiamo ad Olivier Giroud e a suo fratello Romaine. Il primo gioca nel Milan ed è un attaccante, mentre il secondo non è riuscito ad imporsi nel mondo dei professionisti. Si è limitato a giocare a livello Under 15 e Under 17 per l’Auxerre, ragion per cui non si è minimamente avvicinato ai livelli del fratello, che ha invece vinto una Coppa del Mondo. Poco male, in ogni caso: il più grande dei due fratelli adesso lavora come nutrizionista ed è felice della sua carriera. Nonché orgogliosissimo, a quanto pare, di suo fratello.

Giroud, cosa ha lasciato di stucco il popolo dei social

“Per me – ha detto Romaine a Giroud durante la diretta streaming sul canale d’Oltralpe – sei il miglior giocatore del mondo“. Il che la dice lunga su quanto sia felice del fatto che il secondogenito della famiglia abbia toccato vette così alte nel mondo del calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Téléfoot (@telefoot_tf1)

Ma torniamo a noi. L’incredibile somiglianza tra i due non è passata inosservata: se n’è parlato sui social network, addirittura, tra commenti spassosissimi e improbabili parallelismi tutti da ridere. Romaine ha 45 anni, Olivier 36, per cui in tanti hanno ironizzato sul fatto che il fratello maggiore non esistesse veramente, ma che fosse “solo” il calciatore del Milan tornato dal futuro. “Suo fratello – ha scritto qualcuno – sembra una versione di lui che è tornato indietro nel tempo per prevenire l’apocalisse“. “Suo fratello sembra una versione di The Last of Us (la serie di Sky che ha fatto impazzire il pubblico, ndr) di lui”.

Con la barba folta e i capelli lunghi potrebbe benissimo essere, in effetti, uno dei pochi “sopravvissuti” del videogioco che ha ispirato la splendida serie ambientata in un mondo devastato da una piaga apocalittica. Peccato che alla vita in stile survivor abbia preferito la carriera da nutrizionista…