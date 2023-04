Atalanta-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Bologna è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 16:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Atalanta ha ripreso vigore dopo le due vittorie consecutive contro Empoli e Cremonese che le hanno permesso di archiviare il momento negativo e di rilanciare le ambizioni di quarto posto. La Dea è sesta ma la zona Champions League dista solo due punti: sia le due milanesi che la Roma non possono sottovalutare gli uomini di Gian Piero Gasperini, che a differenza loro in questo rush finale non hanno ulteriori impegni oltre al campionato.

Poter concentrarsi esclusivamente su una competizione è un vantaggio non indifferente, a meno che i bergamaschi non commettano altri passi falsi com’è avvenuto tra febbraio e marzo, quando sono rimasti a secco di vittorie per ben quattro partite di fila, perdendo contro Lecce, Milan e Napoli e totalizzando a malapena un punto grazie al pareggio a reti bianche con l’Udinese. Era da gennaio che l’Atalanta non faceva registrare due successi uno appresso all’altro: la discontinuità di rendimento è un problema che sta caratterizzando la stagione della Dea, che comunque resta un gradino sotto alle big e può ancora sognare il ritorno nella manifestazione continentale più importante dopo un anno di pausa dalle coppe europee. L’esame Bologna, intanto, servirà per capire se l’Atalanta sia guarita per davvero: affrontare i felsinei, quest’anno, non è facile per nessuno.

L’ottimo campionato del Bologna

Sì, perché da gennaio in poi i rossoblù di Thiago Motta hanno perso solo due partite (Monza e Torino) ed i punti conquistati nel 2023 sono 21, guarda caso gli stessi dell’Atalanta.

Domenica scorsa la roboante vittoria contro l’Udinese (3-0) è coincisa con il ritorno al successo del Bologna, che veniva da due pareggi di fila con Lazio e Salernitana. La sfida del tecnico italo-brasiliano, tra i più interessanti del campionato già dai tempi dello Spezia, adesso è quella di consentire alla formazione emiliana di chiudere nella parte sinistra della classifica. Questa sembra essere la massima aspirazione dei felsinei, che non hanno ancora le carte in regola per puntare all’Europa. Momentaneamente sono a pari punti con la Fiorentina (40) ma davanti ci sono l’inarrestabile Juventus – che potrebbe riavere indietro i 15 punti di penalizzazione – e la stessa Atalanta, che di punti in più ne ha otto.

Atalanta-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Toccherà al ristabilito Djimsiti prendere il posto dello squalificato Toloi nella difesa della Dea tra Scalvini e Palomino. Niente da fare invece per Koopmeiners, ancora fermo per un problema muscolare. A centrocampo verrà confermato Ederson in coppia con de Roon, mentre sulle fasce agiranno Zappacosta e Ruggeri, quest’ultimo preferito a Maehle. Sulla trequarti Pasalic supporterà i due attaccanti Hojlund e Zapata.

Dall’altro lato, Motta deve fare i conti con le defezioni di Cambiaso e Arnautovic. Al posto dell’ex Genoa giocherà Kyriakopoulos, Sansone invece continuerà ad essere il terminale offensivo del 4-2-3-1 disegnato dal tecnico. Alle sue spalle Barrow, Ferguson ed Aebischer.

Come vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming

Atalanta-Bologna è in programma sabato alle 16:30 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta e Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bologna non andrà a Bergamo per fare la comparsa, anzi. È un cliente potenzialmente molto ostico per l’Atalanta, che davanti al proprio pubblico quest’anno ha steccato spesso. Però è anche vero che la Dea è rimasta imbattuta 13 volte negli ultimi 14 precedenti con i felsinei, la cui ultima vittoria su questo campo è datata 2009. Ed anche stavolta verosimilmente eviterà la sconfitta in un match che dovrebbe vedere andare a segno sia i nerazzurri che i rossoblù, come del resto è avvenuto a gennaio nel match d’andata.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Højlund, Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone.

In Atalanta-Bologna le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1